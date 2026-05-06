COMTÉS UNIS DE STORMONT, DUNDAS ET GLENGARRY, ON, le 6 mai 2026 /CNW/ - Le Réseau régional de l'Est de l'Ontario (RREO) et Rogers Communications ont annoncé aujourd'hui que les services mobiles 5G de Rogers sont désormais disponibles dans 14 autres collectivités de l'est de l'Ontario. Depuis le 30 novembre 2025, 40 nouvelles tours cellulaires ont été achevées et offrent maintenant des services mobiles 5G de Rogers aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs.

Les services mobiles 5G de Rogers sont maintenant disponibles dans de nombreuses régions de notre secteur, notamment dans les collectivités suivantes :

Ville de Kawartha Lakes Comté de Lennox et Addington Comté de Frontenac Comtés unis de Leeds et Grenville Comté de Hastings Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry Comté de Haliburton Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan Comté de Lanark Première Nation de Curve Lake Comté de Northumberland Première Nation de Hiawatha Comté de Peterborough

Comté de Renfrew



L'annonce d'aujourd'hui fait partie du projet Cell Gap du RREO, un partenariat public-privé de 300 millions de dollars visant à améliorer et à étendre les services cellulaires dans les régions rurales de l'Est de l'Ontario. Environ 152 millions de dollars pour le projet proviennent des gouvernements fédéral et provincial, des municipalités membres du Eastern Ontario Wardens' Caucus (EOWC) et de la plupart des membres du Eastern Ontario Mayors' Caucus (EOMC). Rogers choisie à l'issue d'un processus d'appel d'offres concurrentiel, fournira le reste de l'investissement.

Le projet Cell Gap du RREO est un projet d'expansion sans fil qui renforce la sécurité publique et améliore la navigation sur les routes rurales. Dans le cadre de ce projet, Rogers construit environ 346 nouvelles tours cellulaires, ce qui comprend des tours nouvellement construites ainsi que des sites coimplantés partagés avec d'autres fournisseurs. 274 nouvelles tours offrent maintenant des services dans la région. De plus, toutes les mises à niveau des 311 sites existants dans le projet ont été complétées avec un équipement 5G à la fine pointe de la technologie, offrant des services essentiels à un plus grand nombre de municipalités, de communautés autochtones et de visiteurs dans l'ensemble de l'est de l'Ontario.

« Je suis heureux de voir les services 5G être offerts à un plus grand nombre de collectivités rurales », a déclaré l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique. « L'arrivée de services cellulaires haute vitesse plus fiables dans les collectivités de l'Est de l'Ontario contribuera à faire en sorte que nos collectivités rurales et éloignées ne soient pas laissées pour compte dans l'économie mondiale moderne. »

« Ces nouvelles tours feront une réelle différence dans la vie des familles, des travailleurs et des entreprises de l'Est de l'Ontario, et je tiens à saluer le travail des équipes dévouées du RREO et de Rogers, qui ont mené à bien la construction de 40 nouvelles tours cellulaires 5G », a déclaré Sam Oosterhoff, ministre associé des Industries à forte consommation d'énergie. « Notre investissement dans ce projet permet d'étendre des services cellulaires fiables aux collectivités rurales, éloignées et des Premières Nations, ce qui, nous le savons, contribuera à assurer un accès sécuritaire aux services essentiels et à soutenir la croissance économique à long terme partout en Ontario. »

« Depuis novembre 2025, nous avons réalisé d'importants progrès grâce à l'achèvement de 40 nouvelles tours qui améliorent déjà les services offerts aux collectivités de l'Est de l'Ontario », a déclaré Jennifer Murphy, présidente du Réseau régional de l'Est de l'Ontario. « Alors que le projet Cell Gap du RREO est en bonne voie d'être achevé d'ici août 2026, nous continuons de combler les lacunes de longue date en matière de connectivité et d'offrir les services cellulaires sans fil fiables dont dépendent chaque jour les résidents, les entreprises et les premiers répondants. »

« Avec 40 sites supplémentaires en service, nous sommes fiers de poursuivre l'expansion de la couverture cellulaire au profit d'un plus grand nombre de résidents, d'entreprises et de Premières Nations dans l'Est de l'Ontario », a déclaré Mark Kennedy, chef de la direction de la technologie de Rogers. « En collaboration avec le RREO et nos partenaires gouvernementaux, nous demeurons déterminés à combler les lacunes en matière de connectivité et à offrir une couverture fiable aux collectivités de l'Est de l'Ontario. »

À propos du RREO

Le Réseau régional de l'Est de l'Ontario (RREO) s'efforce de stimuler le développement économique et la croissance en travaillant à l'échelle régionale pour améliorer et tirer parti de l'accès à large bande et de la connectivité cellulaire. RREO est une organisation à but non lucratif créée par le Eastern Ontario Wardens' Caucus (EOWC). Depuis 2010, cela a contribué à attirer des centaines de millions de dollars en investissements fédéraux, provinciaux et du secteur privé pour améliorer la connectivité dans la région rurale.

Dans le cadre de son projet Cell Gap, le RREO collabore avec les communautés autochtones pour s'assurer que les nouvelles infrastructures cellulaires sont construites dans le respect des droits et du patrimoine des traités autochtones. Sur la base des commentaires de plusieurs Premières Nations, le RREO s'est engagé à dépasser les pratiques de l'industrie et réalise des évaluations archéologiques sur la plupart des nouveaux sites de tours.

De 2010 à 2014, le RREO a contribué à améliorer l'accès à large bande pour près de 90 % de l'est de l'Ontario grâce à un partenariat public-privé de 175 millions de dollars. Le réseau a été financé par les gouvernements fédéral, provincial et municipal ainsi que par des fournisseurs de services du secteur privé. À la fin du projet, 423 000 foyers et entreprises ont pu accéder à des services allant jusqu'à 10 Mb/s en téléchargement. Cela a également suscité un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars du secteur privé dans la région, au-delà des engagements initiaux.

SOURCE Eastern Ontario Regional Network

Lisa Severson, Réseau régional de l'Est de l'Ontario, Directrice des communications, 613-213-8520, [email protected]