Réalisation de projets d'infrastructure locale par l'entremise des agences de développement régional du Canada

EDMONTON, AB, le 5 juin 2026 /CNW/ - Pour bâtir un Canada fort, il faut commencer par bâtir des collectivités fortes. En avril, le gouvernement du Canada a lancé le Fonds pour bâtir des collectivités fortes, un investissement de 51 milliards de dollars pour construire les infrastructures dont les Canadiens dépendent au quotidien.

Aujourd'hui, lors du congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a annoncé que 1 milliard de dollars du Fonds pour bâtir des collectivités fortes seraient versés par les agences de développement régional du Canada dans le cadre du volet des impacts locaux. Ces investissements soutiendront des projets d'infrastructure communautaire qui reflètent les priorités locales et stimulent la croissance économique régionale.

Les agences de développement régional du Canada sont ancrées dans les collectivités de tout le pays et possèdent une connaissance approfondie des priorités locales et régionales, acquise au fil d'années de partenariats sur le terrain. Elles sont bien placées pour agir rapidement, renforcer les économies locales et obtenir des résultats concrets que les Canadiens peuvent voir dans leurs propres collectivités.

Les agences de développement régional investiront dans les infrastructures communautaires que les Canadiens utilisent au quotidien et qui génèrent des retombées économiques -- qu'il s'agisse de bâtiments communautaires, d'installations récréatives, de pôles d'innovation ou d'espaces culturels. Cela comprend les nouvelles constructions ou les travaux d'amélioration, notamment l'agrandissement, la rénovation, la modernisation, l'adaptation climatique ou le remplacement de biens existants, pour des projets dont le coût peut généralement atteindre 1 million de dollars. Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, chaque agence de développement régional communiquera plus de détails sur son enveloppe budgétaire, ainsi que sur la façon dont les candidats peuvent soumettre leur demande de financement de projet.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Combiné à une contribution équivalente de la province, les projets financés dans le cadre de ce fonds soutiendront en moyenne 42 000 emplois par année. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Cela représente environ 12 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures chaque année au cours des huit prochaines années, soit près du double par rapport aux huit années précédentes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à construire les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les générations à venir.

Citations

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes soutiendra les collectivités de tout le pays en soutenant la construction d'infrastructures fiables à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations. Par l'entremise des agences de développement régional du Canada, nous réaliserons des projets d'infrastructure communautaire à fort impact sur lesquels les Canadiens pourront compter - contribuant ainsi à bâtir un Canada fort, d'un océan à l'autre. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les infrastructures locales sont essentielles à la construction d'un Canada plus fort et plus résilient. Les municipalités collaborent avec leurs partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux afin d'agir rapidement et de produire des résultats concrets pour la population. Ce nouveau volet de financement aidera les municipalités à accélérer la réalisation de projets communautaires qui favorisent la création de logements et de milieux de vie de qualité. »

Rebecca Bligh, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes prévoit 51 milliards de dollars sur 10 ans pour soutenir un large éventail de projets d'infrastructure favorisant la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation climatique partout au pays.

À compter de 2026-2027, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes fournira : 17,2 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre du volet provincial et territorial, dont 5 milliards de dollars sur 3 ans pour les infrastructures de soins de santé; 6 milliards de dollars sur 10 ans au titre du volet de prestation directe, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; 27,8 milliards de dollars sur 10 ans, indexés à 2 %, afin de fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue, comme prévu, dans le cadre du volet communautaire (auparavant le Fonds pour le développement des collectivités du Canada).



Liens connexes

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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