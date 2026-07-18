Avis aux médias : Annonce concernant le logement à Montréal

MONTRÉAL, le 18 juillet 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant le logement en présence du gouvernement fédéral et de la Société d'habitation du Québec.

Date : 18 juillet 2026



Heure : 13h30 [HNE]



Lieu: Hôtel de ville de Montréal

275 Rue Notre-Dame E.

Montréal, QC

H2Y 1C6

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]