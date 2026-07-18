Avis aux médias : Annonce concernant le logement à Montréal

Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
18 juil, 2026, 08:27 ET
MONTRÉAL, le 18 juillet 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant le logement en présence du gouvernement fédéral et de la Société d'habitation du Québec.
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Date :
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18 juillet 2026
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Heure :
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13h30 [HNE]
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Lieu:
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Hôtel de ville de Montréal
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275 Rue Notre-Dame E.
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Montréal, QC
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H2Y 1C6
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
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