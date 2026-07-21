Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Surrey

SURREY, BC, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence Sukh Dhaliwal, député de Surrey Newton, et de Brenda Locke, mairesse de la Ville de Surrey.

Date : Le mercredi 22 juillet 2026



Heure : 2 h 30 (HP)



Lieu : Newton Athletic Park

7395 128 Street

Surrey (C.B) V3W 2M7





L'emplacement prévu pour l'annonce se trouve en face de l'angle sud-ouest du

parking, près de la piste de marche.

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Laura Baziuk, Spécialiste des relations avec les médias, Ville de Surrey, 236-808-5264, [email protected]