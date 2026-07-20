Bâtir un Canada fort en investissant dans les infrastructures de traitement des eaux usées de Green Hill

GREEN HILL, NS, July 20, 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, le ministre Sean Fraser a annoncé un investissement fédéral de plus de 2,3 millions de dollars pour le projet de prolongement du réseau de traitement des eaux usées Salem dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Le projet de prolongement du réseau de traitement des eaux usées Salem, à Green Hill, dans le comté de Pictou, vise à étendre les services afin de répondre aux besoins croissants en matière de logement et d'infrastructure.

Le financement servira à la planification, à la conception et à la construction de nouvelles infrastructures, notamment d'une station de pompage, afin d'assurer une résilience face aux inondations et d'améliorer la gestion des eaux usées grâce au prolongement des conduites d'eaux usées linéaires de 1 557 mètres et des conduites d'égout sous pression de 2 069 mètres.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Cet investissement fédéral dans le système de traitement des eaux usées de Green Hill permettra d'améliorer les services essentiels pour les résidents et de faire en sorte que la collectivité soit bien positionnée pour l'avenir. »

L'honorable Sean Fraser, C.P., C.R., député de Nova-Centre, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« La Municipalité est reconnaissante que le gouvernement fédéral et la province prennent en charge une partie des coûts de l'installation de ce nouveau réseau de traitement des eaux usées. Je sais que les résidents de Salem attendent ce moment depuis longtemps et je suis ravi pour eux que ce jour soit enfin arrivé. C'est également une excellente nouvelle pour l'ensemble du comté, car ces infrastructures favoriseront la construction de nouveaux logements dans ce secteur du comté de Pictou. »

Robert Parker, préfet de la Municipalité du comté de Pictou

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 352 574 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes et la contribution de la Municipalité du comté de Pictou s'élève à 1 843 241 $. Le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse a également contribué financièrement à ce projet par le passé.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les promoteurs de projets admissibles dans le cadre du volet de prestation directe peuvent soumettre un projet prêt à être mis en œuvre par l'intermédiaire du portail en ligne jusqu'au 20 juillet 2026 et jusqu'au 12 août 2026 pour les demandeurs autochtones et territoriaux. Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.



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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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