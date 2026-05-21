L'entente établit un cadre visant à explorer des investissements stratégiques et une collaboration industrielle pour soutenir la croissance future du secteur canadien du lancement spatial, tant dans les segments des lanceurs légers réactifs que des lanceurs de charge moyenne.

LONGUEUIL, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Reaction Dynamics et Hanwha Ocean Co., Ltd. annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente visant à explorer un investissement stratégique dans Reaction Dynamics. Ce protocole d'entente fait partie de l'engagement plus large de Hanwha Ocean à soutenir la croissance à long terme d'entreprises canadiennes à fort potentiel au moyen d'un fonds de capital de risque dédié.

Hanwha Ocean (Groupe CNW/Reaction Dynamics Lab Inc.)

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus vaste de participation industrielle et de création de valeur économique à long terme de Hanwha Ocean liée à sa soumission dans le cadre du Programme de sous-marins canadiens de patrouille (PCSP). Avec son futur fonds de capital de risque, Hanwha Ocean souhaite appuyer l'expansion, la commercialisation et la compétitivité mondiale d'entreprises canadiennes innovantes.

Également, cette collaboration reflète l'importance croissante des capacités intégrées spatiales et maritimes pour le Canada et ses alliés. Alors que les opérations de défense reposent de plus en plus sur une connaissance de la situation et une connectivité résilientes et multi-domaines, une capacité de lancement souveraine peut jouer un rôle clé pour soutenir la sécurité maritime, la surveillance de l'Arctique, les opérations sous-marines et l'interopérabilité alliée dans l'ensemble des domaines opérationnels.

Reaction Dynamics développe actuellement des systèmes de lancement orbital réactifs et déployables conçus pour assurer un accès souverain et allié à l'espace depuis le Canada et les territoires partenaires. La feuille de route à long terme de l'entreprise prévoit des architectures de lancement évolutives couvrant à la fois des capacités de lancement léger réactif et des systèmes de charge moyenne à ergols stockables.

« Cette entente représente une étape importante pour renforcer l'écosystème canadien de lancement souverain et établir les relations industrielles à long terme nécessaires au développement d'infrastructures spatiales réactives et évolutives, particulièrement dans le domaine des capacités de lancement de charge moyenne », a déclaré Bachar Elzein, président-directeur général et directeur de la technologie de Reaction Dynamics.

« Reaction Dynamics représente exactement le type d'entreprise canadienne innovante que nous souhaitons soutenir alors que nous renforçons notre présence à long terme au sein de l'écosystème industriel canadien », a déclaré Glenn Copeland, président-directeur général de Hanwha Defence Canada.

Cette annonce a été faite lors d'une réception de l'industrie organisée au siège social récemment agrandi de Reaction Dynamics, à la suite de la conférence Horizons d'Espace Canada. L'événement a rassemblé des acteurs des milieux spatial, de la défense, industriel et de l'investissement au Canada.

La réception a réuni des dirigeants et représentants de l'écosystème canadien de l'espace et de la défense, notamment la présidente de l'Agence spatiale canadienne Lisa Campbell et la vice-présidente Stéphanie Durand, le brigadier-général Christopher Horner de la 3e Division spatiale du Canada, ainsi que des représentants de haut niveau des Forces armées canadiennes, du ministère de la Défense nationale, de l'Agence spatiale canadienne, de l'Administration coréenne de l'aérospatiale, de Recherche et développement pour la défense Canada, de la BDC, de Calian, du milieu universitaire canadien, de partenaires industriels alliés et de l'écosystème spatial et de défense canadien au sens large. La réception a mis en lumière l'élan grandissant entourant le développement d'un écosystème canadien de lancement souverain et réactif, ainsi que les possibilités accrues de coopération industrielle entre alliés.

Aux termes du protocole d'entente, les parties exploreront différentes possibilités d'investissement stratégique, de commercialisation et de collaboration industrielle conformes aux objectifs de développement industriel à long terme du Canada. Ces initiatives visent à soutenir la croissance, la commercialisation et l'expansion de la présence de Reaction Dynamics sur les marchés au sein de l'écosystème industriel canadien.

À propos de Reaction Dynamics

Reaction Dynamics est une entreprise canadienne de premier plan dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense qui développe des systèmes souverains, réactifs et conteneurisés de lancement orbital conçus pour être déployables, évolutifs et résilients sur le plan opérationnel pour les alliés. Basée à Longueuil, au Québec, l'entreprise développe des technologies de lancement conçues au Canada afin de soutenir des missions commerciales, civiles et de sécurité nationale dans les segments des lanceurs légers et moyens.

À propos de Hanwha Ocean

Hanwha Ocean est un chef de file mondial de la construction navale comptant plus de quatre décennies d'expérience dans la réalisation de programmes complexes de construction navale militaire et commerciale. Soutenue par son chantier naval intégré de grande envergure situé à Geoje, en Corée du Sud, qui s'étend sur cinq kilomètres carrés et compte plus de 31 000 employés, l'entreprise combine une capacité industrielle éprouvée et une expertise opérationnelle afin de livrer des plateformes navales modernes accompagnées d'un modèle résilient de soutien opérationnel à long terme.

Depuis sa création en 1973, Hanwha Ocean a livré plus de 1 400 navires à travers le monde. L'entreprise possède une expertise approfondie dans la conception, la construction et le soutien en service de sous-marins et de navires de combat de surface pour la marine de la République de Corée, produisant environ 45 navires commerciaux et militaires par année.

SOURCE Reaction Dynamics Lab Inc.

Contact média : Christine Harvey, MERCURE, [email protected], (514) 700-5550 poste 103