Une technologie de propulsion brevetée positionne Reaction Dynamics comme chef de file des services de lancements orbitaux dédiés, et du réapprovisionnement et de la reconstitution rapide de constellations de satellites.

Ce financement accélère la progression vers un premier lancement suborbital de démonstration ainsi que la commercialisation de son lanceur, qui vise le marché des satellites commerciaux et du secteur de la défense.

LE BOURGET, France, le 18 juin 2025 /CNW/ - Reaction Dynamics, entreprise aérospatiale canadienne basée au Québec, annonce aujourd'hui la clôture d'un financement de série A de 14 millions de dollars canadiens. Cette levée de fonds soutient la phase suivante du développement de son système de propulsion hybride, en vue d'un premier vol suborbital de démonstration prévu cet hiver. L'annonce en a été faite dans le cadre du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace 2025 à Paris-Le Bourget (SIAE).

Reaction Dynamics redéfinit l'accès à l'espace avec une nouvelle génération de lanceurs hybrides. Sa technologie, conçue pour être déployée depuis une infrastructure de lancement mobile, offre une flexibilité opérationnelle sans précédent. Elle sert, par son innovation, le secteur commercial, avec une expertise dans le réapprovisionnement et la reconstitution rapide et efficiente de constellations. Elle soutient aussi les applications de sécurité nationale, y compris les applications hypersoniques.

Sa technologie de propulsion hybride, alliant un carburant solide à un oxydant liquide, se distingue par sa simplicité, sa sécurité et sa flexibilité opérationnelle. Ce moteur-fusée innovant simplifie radicalement l'architecture propulsive, et compte ainsi seulement une dizaine de pièces, contre près de 15 000 pour les moteurs à ergols liquides traditionnels. L'utilisation de ce type de carburant et de l'oxydant élimine les risques d'explosion, renforçant la sécurité aussi bien lors des opérations au sol qu'en vol.

La fusée Aurora-8 de Reaction Dynamics s'adresse au marché en pleine croissance des petits satellites de 200 kilogrammes ou moins, offrant des lancements abordables, rapides, précis et adaptés aux orbites ciblées. L'entreprise vise à répondre aux besoins tant du secteur commercial que de celui de la défense. Depuis 2017, Reaction Dynamics a franchi toutes les étapes clés de validation de sa technologie, désormais brevetée, avec des essais à l'échelle système en cours et un vol inaugural prévu cet hiver.

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute à un soutien gouvernemental de 10 millions $ annoncé la semaine dernière, ainsi qu'aux capitaux d'amorçage, subventions et crédits d'impôts obtenus précédemment, portant le montant total des fonds levés à ce jour à 38 millions $. Cet apport substantiel marque une étape décisive dans la trajectoire de croissance de l'entreprise, lui permettant d'accélérer l'expansion de ses opérations et de déployer ses solutions de lancements à l'échelle internationale, dans un contexte où la souveraineté spatiale s'impose comme un enjeu stratégique national.

Citation :

« Nous avons une trajectoire de croissance claire, avec des essais moteurs qui se poursuivent afin de valider notre système de propulsion hybride. Un vol suborbital de démonstration est prévu cet hiver, une étape majeure pour démontrer l'intégration de notre technologie en conditions réelles, même si la fiabilité du moteur est déjà éprouvée. Grâce à cette ronde de financement, nous franchirons une nouvelle étape vers la mise en marché de notre système et consoliderons notre position comme acteur incontournable de l'écosystème spatial québécois et canadien », a déclaré Bachar Elzein, PDG et chef technique de Reaction Dynamics.

À propos de Reaction Dynamics

Reaction Dynamics est une entreprise aérospatiale québécoise fondée en 2017 et basée à Longueuil, spécialisée dans la conception de fusées hybrides. Grâce à sa technologie brevetée qui simplifie et sécurise les lancements spatiaux, Reaction Dynamics propose des solutions flexibles et économiques pour mettre rapidement en orbite des petits satellites commerciaux ou du secteur de la défense. L'entreprise contribue à bâtir une filière spatiale dynamique au Québec, tout en répondant aux besoins croissants du marché mondial de l'accès rapide et sur demande à l'espace.

SOURCE Reaction Dynamics Lab Inc.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : Rémi Lecerf, [email protected]