Une entreprise de lancement de Longueuil retenue dans le cadre de l'initiative « Lancer le Nord » du gouvernement du Canada pour développer une capacité de lancement orbital domestique, déployable et conteneurisée

LONGUEUIL, QC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a sélectionné Reaction Dynamics dans le cadre de son initiative « Lancer le Nord », dotée d'un budget de 105 M$, administrée par le programme Innovation pour la défense, l'excellence et la sécurité (IDEeS), afin de faire progresser le développement d'une capacité de lancement orbital ultra-réactive, déployable sur le territoire national. Reaction Dynamics salue cette décision et se réjouit de soutenir le gouvernement du Canada dans le développement d'un accès souverain à l'espace.

Rendu des capacités de lancement transportables et conteneurisées de Reaction Dynamics (Groupe CNW/Reaction Dynamics Lab Inc.)

Dans le cadre de ce programme, Reaction Dynamics s'est vu attribuer une première tranche de 8,3 M$ dans le cadre de la phase 1 du volet Transport léger réactif, afin de soutenir la feuille de route de développement de l'entreprise vers un premier lancement orbital prévu pour 2028. Cette attribution établit également l'admissibilité à une sélection ultérieure dans les phases 2 et 3 du programme, sous réserve de la progression des jalons techniques et des attributions futures.

Bachar Elzein, chef de la direction de Reaction Dynamics, a déclaré : « Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés dans le cadre de Lancer le Nord -- une initiative qui reflète l'engagement clair du gouvernement du Canada à assurer un accès souverain à l'espace. »

« La capacité de lancement constitue une infrastructure nationale essentielle pour un pays comme le Canada, pourtant il s'agit d'une capacité dont nous ne disposons pas actuellement. Notre objectif, aligné sur celui du gouvernement, est de contribuer à combler cette lacune stratégique en développant un système de lancement transportable et conteneurisé, capable de déployer et de soutenir des actifs spatiaux critiques, quand et où ils sont le plus nécessaires. »

« C'est une vision vers laquelle notre équipe travaille depuis près de 10 ans, et nous sommes encouragés de voir cet effort reconnu par cette attribution. »

Le défi Lancer le Nord est structuré autour de plusieurs axes de développement, incluant les volets Transport léger réactif et Capacité de transport moyen, conçus pour faire progressivement mûrir les capacités nationales de lancement, de la validation de concepts initiaux à la démonstration opérationnelle.

Cette initiative soutiendra le développement de systèmes de lancement capables de déployer des infrastructures spatiales critiques à travers le territoire canadien. Alors que la dépendance aux infrastructures spatiales s'étend dans les domaines des communications, de la navigation, de la surveillance environnementale, de l'intervention d'urgence et de la sécurité nationale, l'accès fiable à l'espace est devenu un élément stratégique de la résilience nationale.

Reaction Dynamics poursuivra le développement de ses systèmes de propulsion stockables et de son architecture de lancement modulaire afin de soutenir une capacité de lancement orbital transportable et conteneurisée. Conçu pour être déployé dans des environnements éloignés et complexes, ce système réduit la dépendance aux infrastructures de lancement fixes et permet des opérations réactives et distribuées sur le territoire souverain.

Toutes les activités de développement de propulsion, d'intégration des systèmes et de fabrication avancée demeureront basées au Canada, garantissant que les technologies et l'expertise développées dans le cadre de ce programme renforcent directement les secteurs aérospatial et manufacturier avancé au Canada.

Ensemble, ces capacités contribueront à la création d'emplois hautement qualifiés, au renforcement des chaînes d'approvisionnement nationales et au soutien de l'indépendance technologique du Canada à long terme. Bien qu'ancrées dans l'ingénierie aérospatiale, plusieurs des technologies sous-jacentes, y compris les matériaux avancés, la fabrication additive, les systèmes de contrôle et le développement de propulsion, généreront également des retombées plus larges dans l'ensemble de la base industrielle canadienne.

Une capacité de lancement nationale renforce également les partenariats avec les alliés en apportant résilience, réactivité et redondance dans un cadre international de confiance. À mesure que le développement progresse, Reaction Dynamics continuera de travailler étroitement avec les parties prenantes fédérales et les partenaires industriels canadiens pour faire progresser le système vers la capacité opérationnelle et une cadence commerciale de lancements à partir de 2028-2029.

En permettant le déploiement réactif d'infrastructures spatiales depuis le territoire canadien, l'initiative Lancer le Nord représente une étape importante pour renforcer le rôle du Canada au sein des opérations spatiales alliées tout en consolidant la souveraineté technologique nationale.

À propos de Reaction Dynamics

Reaction Dynamics est une entreprise aérospatiale québécoise fondée en 2017 dont le siège social est à Longueuil. Elle se spécialise dans la conception de fusées hybrides. Grâce à sa technologie brevetée qui simplifie et sécurise les lancements spatiaux, Reaction Dynamics offre des solutions flexibles et économiques pour déployer rapidement en orbite de petits satellites commerciaux et de défense. L'entreprise contribue au dynamisme du secteur spatial québécois tout en répondant à la demande mondiale croissante d'accès rapide et à la demande à l'espace.

SOURCE Reaction Dynamics Lab Inc.

Pour plus de renseignements : Sabrina Sévigny, Conseillère, MERCURE, [email protected], (514) 991-4148