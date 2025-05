OTTAWA, ON, le 29 mai 2025 /CNW/ - Reaction Dynamics (RDX) et Galaxia sont fières d'annoncer la signature d'un contrat de lancements multiples, dévoilé aujourd'hui à CANSEC -- le plus grand salon canadien de défense et de sécurité. Cet accord constitue une étape historique pour le secteur spatial canadien, puisqu'il s'agit du premier contrat commercial visant le lancement de multiples satellites canadiens à bord de fusées orbitales canadiennes.

Le contrat prévoit plusieurs lancements utilisant le système Aurora-8 de Reaction Dynamics, offrant à Galaxia un accès dédié à l'espace pour accroître sa capacité à fournir des missions clés en main fiables grâce à son service MissionOne™. Fait marquant, cet accord comprend également le vol inaugural d'Aurora-8 -- une preuve forte de la confiance technique placée dans Reaction Dynamics et sa technologie de propulsion hybride révolutionnaire.

Pour Reaction Dynamics, ce contrat marque le début de ses activités commerciales, confirmant la demande du marché pour Aurora-8 et positionnant l'entreprise comme un acteur clé du secteur des lancements spatiaux commerciaux. Il consolide aussi un partenariat de longue date avec Galaxia -- une relation initialement facilitée par l'Agence Spatiale Canadienne -- et renforce les capacités souveraines du Canada en matière de lancement spatial.

« Cet accord marque un moment charnière pour Reaction Dynamics -- il lance officiellement notre parcours commercial et valide la confiance du marché dans Aurora-8, y compris pour son tout premier vol orbital, » a déclaré Bachar Elzein, PDG et Directeur technique de Reaction Dynamics. « Nous sommes fiers de faire progresser l'accès souverain à l'espace pour le Canada et de contribuer, aux côtés de Galaxia, à un écosystème spatial national résilient et innovant. C'est un privilège historique que de lancer le premier satellite commercial canadien à bord d'une fusée canadienne. »

Dans le cadre de cette campagne, Galaxia lancera Lancer-1, la mission pilote de sa future constellation de connectivité, ainsi que plusieurs missions avec charges utiles hébergées, soutenant ainsi des clients nationaux et internationaux grâce à son service spatial clé en main MissionOne™.

« Ce partenariat offre à Galaxia la flexibilité et l'élan nécessaires pour soutenir la croissance de notre service MissionOne™. » a déclaré Arad Gharagozli, PDG de Galaxia. « Nous sommes ravis de faire partie d'un effort dirigé par le Canada, qui transforme l'accès à l'espace et stimule l'innovation à l'échelle mondiale. »

« La contractualisation de ces lancements futurs avec Reaction Dynamics constitue également une étape clé dans la feuille de route technologique de Galaxia, » a ajouté M. Gharagozli. « Cela nous offre la cadence et la capacité nécessaires pour faire évoluer notre service MissionOne, élargir notre gamme de services et accompagner un nombre croissant de clients souhaitant accéder à l'espace avec rapidité et confiance. »

Cet accord de lancements multiples témoigne de l'élan et de la maturité croissante de l'industrie spatiale canadienne, où la collaboration nationale ouvre la voie à des capacités souveraines, à une croissance économique durable et à un leadership international. Il s'agit d'un jalon historique qui affirme l'autonomie technologique du pays et positionne le Canada comme une nation spatiale à part entière.

À propos de Reaction Dynamics (RDX)

Reaction Dynamics est une entreprise aérospatiale canadienne qui redéfinit l'accès à l'espace grâce à une nouvelle génération de lanceurs hybrides -- des solutions ultra-flexible, fiables et stockables, conçues pour un déploiement rapide et une présence prolongée en orbite. Sa plateforme de lancement Aurora s'appuie sur une infrastructure mobile pour offrir une agilité opérationnelle inégalée en matière de réapprovisionnement, de reconstitution de constellations et d'applications en défense. Conçue pour répondre aux besoins évolutifs du Canada et de ses alliés, Aurora offre des capacités de lancement tactique, assurant une disponibilité soutenue dans un domaine de plus en plus contesté.

À propos de Galaxia

Galaxia est une entreprise canadienne développant des solutions avancées de communication par satellite, avec un accent sur la création de constellations évolutives pour améliorer la connectivité mondiale et les services de données.

SOURCE Reaction Dynamics Lab Inc.

