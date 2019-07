Réaction de la Caisse à l'annonce de SNC-Lavalin

MONTRÉAL, le 22 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La détérioration de la performance de SNC-Lavalin présentée dans le communiqué de la société émis plus tôt aujourd'hui est une source de préoccupation grandissante pour la Caisse. La situation dans laquelle se trouve la société exige des actions décisives, sans délai, de la part de son conseil d'administration.

Nous notons que la société a exprimé son intention de changer certains éléments de sa stratégie. Au bénéfice de toutes les parties prenantes de la société, cette nouvelle orientation stratégique devra couvrir l'ensemble de ses activités et permettre de renverser la tendance actuelle, qui est inacceptable. Nous nous attendons de plus à ce que cette stratégie soit accompagnée d'un plan d'exécution réaliste.

La Caisse continue de croire qu'après de nécessaires changements à sa stratégie et à son exécution, SNC-Lavalin a la capacité d'être une société d'envergure mondiale prospère. Nous continuerons de suivre de près les décisions de la société dans les prochaines semaines.

