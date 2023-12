VILLE DE QUÉBEC, 19 déc. 2023 /CNW/ - Le président et chef de la direction chez FLO, Louis Tremblay, et le vice-président et chef des affaires publiques et juridiques de FLO, Travis Allan, ont émis les déclarations suivantes en réponse à l'annonce de la version finale de la réglementation fédérale canadienne sur l'accessibilité des véhicules zéro émission :

« Nous applaudissons les efforts du gouvernement fédéral visant à augmenter le nombre de véhicules zéro émission sur les routes du Canada et l'annonce d'aujourd'hui est cruciale à la réalisation de cette mission », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction chez FLO. « La demande en matière de véhicules zéro émission continue de croître et cette mesure est essentielle pour s'assurer que les conducteurs à travers le pays puissent avoir accès aux véhicules et ainsi jouer un rôle clé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports au Canada. Nous sommes impatients de travailler avec les constructeurs automobiles, les services publics d'électricité, les villes et les propriétaires de sites pour accélérer le déploiement d'une infrastructure de recharge fiable pour les VE et pour veiller à ce que tous les conducteurs, d'un océan à l'autre, aient accès à une recharge fiable et pratique à la maison, au travail et sur la route afin de soutenir cette transition. »

« De nombreux États américains et certaines provinces canadiennes ont déjà des exigences en matière de ventes de véhicules électrique, mais l'annonce du gouvernement fédéral d'aujourd'hui est historique et permettra à tous les Canadiens d'avoir accès aux avantages des VE, tels que la prévisibilité des coûts et les économies engendrées », a déclaré Travis Allan, vice-président et chef des affaires publiques et juridiques chez FLO. « La certitude d'une offre adéquate en matière de recharge fiable et pratique pour les VE sera un facteur clé à la réussite de cette réglementation. Le travail déjà accompli par les constructeurs automobiles, les gouvernements, les services publics et l'industrie de la recharge est essentiel pour que les Canadiens se sentent à l'aise à adopter les VE. La norme de disponibilité des véhicules électriques annoncée par le gouvernement fédéral contribuera à stimuler les investissements pour soutenir l'infrastructure de recharge des VE au Canada. »

