Réaction au dépôt gouvernemental en santé et services sociaux - Une occasion ratée d'implanter les solutions du personnel pour un réseau plus humain

MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ressort perplexe de la lecture du dépôt du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS). Alors que le gouvernement prétend vouloir agir rapidement pour implanter des solutions sur le terrain, c'est le contraire qui ressort de ses offres au personnel de la santé et des services sociaux.

Pas grand-chose à se mettre sous la dent

Le dépôt patronal visant les conditions de travail du personnel de la santé et des services sociaux contient plusieurs grands principes sans toutefois mettre de l'avant de mesures concrètes et innovantes pour améliorer l'état déplorable du réseau. Pourtant, la FSSS-CSN propose 27 solutions concrètes pour agir du bord du personnel et ainsi améliorer les services à la population. Le dépôt patronal ne contient que peu de réponses à ces solutions, tout en soulevant plusieurs inquiétudes. En ce qui concerne les forums proposés par le gouvernement, la FSSS-CSN craint que cela ne ralentisse la cadence des négociations. Pour la fédération, ce qui importe pour le personnel du réseau, c'est de négocier rapidement des mesures concrètes et pérennes pour les épauler.

« Qu'est-ce qui se cache derrière les belles paroles du dépôt gouvernemental ? Si le passé est garant de l'avenir, il y a de bonnes raisons de croire qu'on est en train de se faire servir du réchauffé. Pendant ce temps, le personnel du réseau a tellement besoin d'un coup de main. Si le gouvernement reconnaît enfin les problèmes que nous vivons, nous attendons toujours qu'il se montre ouvert à implanter les solutions des travailleuses et des travailleurs », lance Josée Marcotte, vice-présidente de la FSSS-CSN.

Un silence préoccupant sur des solutions concrètes pour améliorer le réseau

Pour la FSSS-CSN, ce qui ressort de ce dépôt, c'est le silence qu'il garde sur plusieurs enjeux majeurs. Par exemple, le dépôt patronal fait référence au Plan santé du ministre Dubé, sans mentionner que ce celui-ci vise à accentuer la place du privé en santé, tandis qu'il faudrait plutôt mettre nos énergies à consolider le réseau public.

« Le gouvernement ne propose rien pour épauler le personnel qui doit accueillir la relève, rien pour reconnaître l'expérience, rien pour implanter des ratios, rien pour accorder plus de vacances au personnel épuisé, rien pour lutter contre la privatisation et pour miser sur l'expertise du réseau. Pas un mot non plus sur des mesures environnementales. Toutes ces propositions innovantes venant de notre large consultation de nos membres sont autant d'occasions à saisir pour remettre le réseau sur ses pieds », de conclure Josée Marcotte.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 140 000 membres partout au Québec dans les secteurs public et privé, dont plus de 120 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que dans celui des services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

