Réaction à la sortie du RQRA sur la vaccination obligatoire - S'il manque de personnel, c'est parce que les conditions ne sont pas au rendez-vous

MONTRÉAL, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Pour la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), le manque de personnel dans les résidences privées pour aîné-es (RPA) date de bien avant la question de la vaccination obligatoire. Si les propriétaires des RPA veulent trouver une solution au manque de personnel, ils n'ont qu'à améliorer les conditions de travail et salariales.

Dans une sortie publique, le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) déplore le fait que la vaccination obligatoire risque d'entraîner des bris de services. Si nous partageons cette préoccupation, nous ne pouvons que déplorer que les propriétaires des RPA laissent entendre qu'ils sont complètement démunis face au manque de personnel. Nous constatons un haut taux de roulement depuis de nombreuses années dans ces résidences, conséquence des mauvaises conditions de travail et salariales du personnel. Et malgré nos nombreux appels pour améliorer la situation, bien des propriétaires font la sourde oreille. En négociation actuellement dans plusieurs RPA, nous exigeons une prolongation de convention avec une augmentation de salaire de 1 $ de l'heure pour passer au travers de la pandémie. Nous recevons une réponse négative à cette demande raisonnable à bien des endroits.

« Ça fait des années qu'on s'inquiète pour la sécurité des résident-es. La pénurie, elle est là depuis longtemps et pour cause : on est tellement mal payé que les gens vont ailleurs dès qu'ils le peuvent. Quand vient le temps d'en demander toujours plus au personnel, on peut compter sur les propriétaires des RPA. Quand vient le temps d'aller quêter de l'argent à l'État, on peut toujours compter sur eux. Mais quand vient le temps de piger dans leurs profits pour bien traiter celles et ceux qui donnent les services aux résident-es, là c'est silence radio », déplore Marlène Ross, représentante des centres d'hébergement privés à la FSSS-CSN.

