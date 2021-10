Alors que l'équipe revient à Toronto après 19 mois d'absence, les spectateurs qui s'abonnent à RDS sur le réseau 5G de Bell avec un appareil 5G pourront utiliser la technologie novatrice Vision 5G RDS pour contrôler leur angle de vue sur chaque jeu à partir de leur appareil mobile. Les amateurs peuvent se rapprocher de chaque dunk, lancer de trois points, revirement et bloc en effectuant un zoom, un ralenti ou en reculant, tout en profitant d'un angle de près de 360° pour les reprises vidéo, tout cela étant rendu possible grâce au réseau mobile 5G à haute capacité et super rapide de Bell.