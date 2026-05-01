Une réalité bien présente : le fardeau administratif

À l'occasion de la Journée nationale des médecins -- et tout au long de l'année --, Dr. Bill soutient les équipes de soins afin qu'elles puissent s'épanouir dans leur mission : prendre soin des patients. Selon le livre blanc récent de Dr. Bill, Une réalité bien présente, le fardeau administratif demeure l'un des principaux facteurs d'épuisement professionnel chez les médecins au Canada. Principaux constats tirés de l'étude menée auprès de 500 médecins canadiens :

Les médecins consacrent en moyenne 7,5 heures par semaine à des tâches administratives, soit l'équivalent d'une journée complète de travail.

77 % des médecins affirment passer moins de temps avec les patients en raison de ce fardeau administratif.

85 % des médecins indiquent effectuer ces tâches en dehors de leurs heures normales de travail, souvent au détriment de leur vie personnelle et familiale.

Une tradition de soutien indéfectible envers les médecins, année après année

La mission de Dr. Bill est d'améliorer la vie des médecins canadiens, dont le travail est essentiel et exigeant. Sa plateforme de facturation médicale permet aux médecins de coder et de facturer plus rapidement et avec une plus grande précision, leur redonnant ainsi de précieuses heures qu'ils peuvent consacrer à leurs patients ainsi qu'à leur propre santé et bien-être.

« La Journée nationale des médecins met en lumière la nécessité de s'attaquer aux fardeaux invisibles auxquels les médecins font face au moyen de solutions concrètes, a déclaré Natalie Calderon, cheffe, Marketing, Dr. Bill. Depuis nos débuts -- où nous soutenions les longues gardes avec des camions de café -- jusqu'à notre engagement de 250 000 $ en faveur de programmes de prévention de l'épuisement professionnel et de soutien par les pairs par l'entremise de la Fondation médicale de l'Ontario, Dr. Bill va au-delà des gestes symboliques pour offrir des actions concrètes. Aujourd'hui comme toujours, nous soutenons la communauté médicale et remercions les médecins pour leur dévouement inlassable. »

Des événements de reconnaissance à travers le Canada

Afin de souligner le travail des médecins, Dr. Bill organise une série d'événements de reconnaissance dans des hôpitaux et cliniques en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Ces initiatives visent à renforcer le sentiment de communauté et à exprimer de la gratitude en offrant des petits-déjeuners, du café et d'autres marques de reconnaissance aux médecins ainsi qu'à leurs équipes.

« Les tâches administratives font depuis longtemps partie de la pratique médicale, mais l'accès aux bons outils peut faire une réelle différence, a déclaré le Dr Tyler Christie, CCFP (MU), M. Sc., chef de l'information médicale à Horizon Santé-Nord. HSN appuie les médecins dans la recherche de solutions adaptées à leurs flux de travail, leur permettant ainsi de consacrer davantage de temps aux soins des patients et à leur propre bien-être. »

Alors que plus de 99 000 médecins au Canada perdent l'équivalent d'une journée de travail par semaine en tâches administratives -- soit plus de 700 000 heures consacrées chaque semaine à des activités non cliniques --, il demeure essentiel de promouvoir le bien-être des médecins. En réduisant ce fardeau administratif invisible, Dr. Bill aide les médecins à se concentrer sur ce qui compte réellement : leurs patients et leur propre bien-être.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

Dr. Bill

Dr. Bill, qui fait partie du portefeuille d'entreprises RBCx, est une plateforme sécurisée qui simplifie le processus de facturation médicale. En plus d'atténuer le stress engendré par les charges administratives, elle garantit une facturation exacte et efficace, permettant au praticien de passer plus de temps auprès de ses patients et de se faire payer ponctuellement. Dr. Bill est actuellement disponible en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Allez à dr-bill.ca pour un complément d'information.

Horizon Santé-Nord

Horizon Santé-Nord agit à titre de principal pôle régional de soins de santé dans le Nord-Est de l'Ontario, accueillant des patients provenant de 23 centres de santé de la région pour des soins spécialisés. En tant qu'hôpital régional d'enseignement et de recherche, HSN se consacre à l'excellence en matière de soins, d'éducation et de recherche afin d'améliorer les résultats de santé pour quelque 600 000 personnes réparties sur un vaste territoire, tout en formant la prochaine génération de professionnels de la santé.

Personne-ressource, médias :

Valerie Lam-Bentley, Santis Health (pour Dr.Bill) | [email protected]

SOURCE RBCx