RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. annonce la date d'échéance du Fonds FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2026 RBC ainsi que des changements à certains fonds Vision RBC et aux cotes de risque

TORONTO, le 30 juin 2026 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui les détails concernant l'échéance du Fonds FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2026 RBC, des changements à certains fonds Vision RBC et une modification à la cote de risque du Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité sans combustibles fossiles Vision QUBE RBC. De plus, certains fonds RBC peuvent maintenant être détenus dans des régimes enregistrés.

Date d'échéance du Fonds FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes objectif 2026 RBC

Le 14 septembre 2026 ou vers cette date, le Fonds FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2026 RBC (le « fonds arrivant à échéance ») arrivera à échéance et sera dissous par RBC GMA Inc. À compter d'aujourd'hui, le fonds arrivant à échéance est fermé aux nouveaux investisseurs. Les porteurs de parts ont jusqu'à la clôture des marchés le 11 septembre 2026 pour demander le rachat ou l'échange de leurs parts. Les parts restantes du fonds arrivant à échéance seront rachetées à la date d'échéance, et le produit sera distribué aux porteurs. En juillet, les porteurs de parts recevront un avis écrit concernant la dissolution du Fonds FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2026 RBC.

Changements apportés à certains fonds Vision RBC

À compter du 2 juillet 2026, le Fonds d'obligations Vision RBC, le Fonds équilibré Vision RBC, le Fonds d'actions canadiennes Vision RBC et le Fonds d'actions mondiales Vision RBC cesseront d'appliquer des exclusions fondées sur la catégorie de critères d'exclusion de notation relative. RBC GMA Inc. réexamine les critères d'exclusion de tous les fonds Vision RBC de temps à autre et a déterminé que ce changement est dans l'intérêt supérieur de ces fonds. Il ne s'agit pas d'un changement majeur dans l'univers de placement de ces fonds Vision RBC. Ceux-ci continueront d'appliquer une stratégie de présélection par exclusion fondée sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») reposant sur des critères d'exclusion ESG précis, notamment les catégories de produits et de controverses ESG, selon le cas et conformément à la description figurant dans le prospectus. Lorsque le Fonds équilibré Vision RBC investit dans des fonds sous-jacents, les critères d'exclusion ESG s'appliquent aux fonds sous-jacents.

Modification de la cote de risque

La cote de risque du Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité sans combustibles fossiles Vision QUBE RBC a été modifiée. Cette modification figurera dans le document Aperçu du fonds applicable à la suite du renouvellement du prospectus simplifié pour les fonds RBC, qui devrait être déposé vers le 30 juin 2026.

La modification résulte de l'application de la méthode de détermination du degré de risque des fonds communs de placement imposée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. RBC GMA Inc. révise la cote de risque de chaque fonds une fois par an et lorsqu'un changement important est apporté à un fonds. Cette modification découle d'une révision annuelle et non de changements qui auraient été apportés aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion du fonds.

Augmentation de la cote de risque

Fonds Actuelle Nouvelle Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité sans combustibles fossiles Vision QUBE RBC Faible à moyen Moyen

Fonds pouvant maintenant être détenus dans des régimes enregistrés

Les fonds suivants se qualifient à titre de fiducies de fonds commun de placement et peuvent maintenant être détenus dans des régimes enregistrés.

Fonds Fonds de crédit à revenu élevé BlueBay Fonds de dividendes de marchés émergents hors Chine RBC

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC GMA Inc. et distribués par des courtiers autorisés au Canada. RBC GMA Inc. fait partie du groupe de sociétés de RBC GMA et est une filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎

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À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel), gère environ 810 milliards de dollars d'actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brandon Dorey, Communications, RBC GMA, 647 262-6307

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.