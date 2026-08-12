L'alliance RBC iShares ajoute le Fonds d'obligations de marchés émergents RBC - série FNB, le Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC - série FNB et le Fonds d'obligations à rendement élevé RBC - série FNB à sa gamme de FNB à revenu fixe

TORONTO, Aug. 12, 2026 /CNW/ -- L'alliance RBC iShares a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa gamme de solutions à revenu fixe grâce au lancement de séries FNB de trois fonds RBC. Le Fonds d'obligations de marchés émergents RBC - série FNB, le Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC - série FNB et le Fonds d'obligations à rendement élevé RBC - série FNB sont gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et leur négociation devrait démarrer aujourd'hui à la Bourse Cboe Canada.

Fonds Symbole boursier Frais de gestion Fonds d'obligations de marchés émergents RBC - série FNB REMB 0,75 % Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC - série FNB RGCB 0,60 % Fonds d'obligations à rendement élevé RBC - série FNB RHYB 0,75 %

Fonds d'obligations de marchés émergents RBC - série FNB - Le fonds vise à procurer un rendement global composé d'un revenu d'intérêts et d'une croissance du capital, en investissant principalement dans des titres de créance d'État de pays émergents.

Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC - série FNB - Le fonds vise à procurer un revenu d'intérêts élevé avec la possibilité d'une croissance modeste du capital en investissant principalement dans des titres d'emprunt de sociétés de bonne qualité partout dans le monde.

Fonds d'obligations à rendement élevé RBC - série FNB - Le fonds vise à procurer un revenu élevé avec la possibilité d'une croissance modeste du capital en investissant principalement dans des titres de créance à rendement élevé émis par des sociétés canadiennes et américaines.

L'alliance RBC iShares vise à aider les clients à atteindre leurs objectifs de placement en mettant à leur disposition des moyens d'élaborer des portefeuilles efficaces et de prendre leur avenir financier en main. Elle s'engage à offrir une expérience FNB vraiment unique et à générer des résultats positifs pour ses clients.

Pour plus de renseignements sur les FNB RBC, veuillez consulter le site https://www.rbcgam.com/solutionsfnb.

La gamme de l'alliance RBC iShares comprend les FNB RBC et les séries FNB des fonds RBC gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., et les FNB iShares gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. La série FNB est une catégorie de titres

offerte par un fonds commun de placement conventionnel, mais contrairement à la série classique de fonds communs de placement, elle s'achète et se vend au cours en vigueur à la bourse, comme un FNB. Les commissions de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., membre du groupe de sociétés RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des fonds RBC.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel), gère environ 810 milliards de dollars d'actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de BlackRock

BlackRock a pour mandat d'assurer le bien-être financier du plus grand nombre. À titre de fiduciaire des investisseurs et de fournisseur de technologies financières de premier plan, nous aidons des millions de personnes à accumuler de l'épargne qui leur servira tout au long de leur vie en facilitant les placements et en réduisant les coûts. Pour obtenir un complément d'information sur BlackRock, veuillez consulter le site www.blackrock.com/corporate.

À propos des FNB iShares

iShares tire parti des possibilités qu'offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Comptant plus de 20 ans d'expérience, plus de 1 700 fonds négociés en bourse (FNB) à l'échelle mondiale et 6,2 billions de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2026, iShares contribue de manière essentielle à l'évolution du secteur financier. Les fonds iShares profitent de l'expertise en gestion de portefeuille et de risque de BlackRock.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brandon Dorey, Communications, RBC GMA, 647 262-6307

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.