RBC remporte un prix aux CIO Awards 2026 d'IDC pour sa transformation de l'évaluation du crédit par l'IA

La reconnaissance renforce le leadership de RBC en matière de services financiers intelligents, appuyé par une décennie d'investissement en innovation

TORONTO, Aug. 13, 2026 /CNW/ -- La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a été désignée lauréate du prix des CIO Awards Canada 2026 d'IDC dans la catégorie de l'évaluation du crédit, secteur détail, pour son programme de transformation numérique s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA). Il s'agit de l'une des nombreuses initiatives qui permettront à l'entreprise de concrétiser sa grande ambition de générer entre 700 millions et un milliard de dollars en valeur d'entreprise à partir des avantages qu'offre l'IA d'ici 2027.

Ce prix des CIO Awards récompense les investissements de RBC dans la modernisation de son infrastructure technologique, le recrutement de talents spécialisés en IA et la rigueur dans la mise en œuvre de ses projets. Les résultats préliminaires du programme, qui permettent à la Banque de voir au-delà des modèles de crédit traditionnels, comprennent l'amélioration des taux d'approbation, l'accélération des délais de décision et l'augmentation du nombre de nouveaux clients.

« Traditionnellement, l'évaluation du crédit est l'un des processus les plus régis par les règles du secteur bancaire, explique Chris Phillips, premier vice-président, Technologie, Services fonctionnels généraux, RBC. En combinant une infrastructure modernisée et des capacités d'IA spécialisées, nous avons démontré que même les procédures les plus intégrées peuvent être réinventées, et ce, d'une manière qui profite aux clients. »

L'évaluation du crédit, secteur détail, optimisée par l'IA s'appuie sur ATOM, modèle fondateur exclusif de RBC qui a été entraîné en toute sécurité à partir d'ensembles de données financières à grande échelle, ce qui lui confère une étendue unique de connaissances dans le domaine des services financiers, ainsi qu'une expertise pouvant être mise à profit dans diverses tâches bancaires. Le programme d'évaluation du crédit, secteur détail, montre comment la Banque transforme les investissements faits dans l'infrastructure en résultats commerciaux à grande échelle. Grâce à ce programme, RBC peut adapter les offres de crédit à la situation particulière de chaque client, ce qui lui permet de prendre de meilleures décisions et d'offrir des expériences plus personnalisées. Le développement à l'interne et l'utilisation de technologies de pointe permettent à RBC de tirer des perspectives uniques et de concevoir des solutions novatrices, le tout dans un cadre d'IA responsable.

« L'innovation dans le secteur des services financiers ne crée une valeur durable que si elle repose sur une saine gestion du risque, explique Gopala Narayanan, premier vice-président, Risque, secteur détail, et chef de l'exploitation, Gestion des risques du Groupe. Une grande ambition et une gestion rigoureuse du risque ne sont pas incompatibles ; elles se renforcent mutuellement. En combinant le volume de nos données, la puissance de RBC Borealis et ses capacités d'IA, ainsi qu'une gouvernance rigoureuse, nous prenons de meilleures décisions, offrons de meilleurs résultats pour les clients et, ce faisant, créons un avantage concurrentiel durable.

Renforcer le leadership de RBC en matière d'IA

RBC continue d'être le chef de file mondial en matière d'IA, se classant première au Canada et troisième parmi les institutions financières du monde entier concernant la maturité de l'IA, selon l'indice sur l'IA Evident de 2025. En février 2026, RBC a mis sur pied le groupe IA, une équipe dévouée qui relève du chef de la direction afin d'accélérer le déploiement des cas d'utilisation de l'IA à fort potentiel en solutions prêtes à l'emploi. RBC a également fait progresser les pratiques responsables en matière d'IA grâce à des partenariats stratégiques, notamment sa commandite de niveau Platine de l'Institut Vector, son adhésion à FinTechAI@CSAIL, une initiative du Laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle (CSAIL) du Massachusetts Institute of Technology (MIT), ainsi que sa participation à la Fintech Open Source Foundation (FINOS).

« Nous sommes ravis d'annoncer les lauréats des CIO Awards 2026 d'IDC. Ce prestigieux prix récompense les entreprises canadiennes exceptionnelles qui mettent à profit la technologie pour mener une transformation numérique et offrir une valeur d'entreprise mesurable au sein de leur organisation », déclare Allice Shandler, directrice générale principale, Événements - Amériques, à IDC et présidente du programme CIO Awards au Canada.

« Les projets lauréats de cette année ne sont pas seulement novateurs : ils sont également des exemples inspirants de ce qu'il est possible de faire grâce à un leadership visionnaire jumelé à une main-d'œuvre hautement qualifiée et tournée vers l'avenir. Nous sommes honorés de rendre hommage à ces réalisations et aux personnes exceptionnelles qui en sont à l'origine lors de notre cérémonie de remise des prix, qui aura lieu à l'issue du CIO Summit Canada d'IDC le 19 novembre 2026, au Delta Hotels Toronto », ajoute Mme Shandler.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « règles d'exonération » (safe harbour) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, en ce qui a trait aux croyances, aux projets et aux attentes de RBC quant à la stratégie et aux événements futurs. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué peuvent notamment comprendre des déclarations relatives à l'objectif de RBC de générer jusqu'à 1 milliard de dollars de valeur ajoutée grâce à l'IA d'ici 2027. Les mots « croire », « s'attendre à », « suggérer », « chercher », « viser », « prévoir », « se proposer », « estimer », « objectif », « planifier », « s'efforcer de », « cible », « perspective », « échéancier » et « projet », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, y compris sous leur forme négative et toutes leurs variantes grammaticales, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques, généraux et particuliers, qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes et que nos hypothèses soient incorrectes ; que nos déclarations prospectives, y compris les déclarations relatives à l'Espace Services bancaires et innovation de Vancouver, ne se matérialisent pas ; et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions.

Nous recommandons aux lecteurs de ne pas accorder entièrement foi à nos déclarations prospectives, car un certain nombre de facteurs importants peuvent conduire les résultats réels à différer considérablement de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets sont difficiles à prévoir, comprennent notamment la conjoncture économique et commerciale dans les régions où nous exerçons nos activités, le marché de l'habitation et l'endettement des ménages au Canada, la technologie de l'information, les cyberrisques et risques de tiers, l'incertitude géopolitique (y compris les risques liés à l'escalade du conflit au Moyen-Orient), les risques environnementaux et sociaux, la perturbation et l'innovation numériques, les risques liés à la protection des renseignements personnels et aux données, les changements réglementaires, les risques liés à la culture et à la conduite des affaires, au crédit, aux marchés, à la liquidité et au financement, aux assurances, aux opérations, à la conformité, à la réputation et les risques stratégiques, d'autres risques abordés dans les sections portant sur les risques de notre Rapport annuel 2025 et dans la section « Gestion des risques » de notre Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre 2026, notamment les risques liés au contexte légal et réglementaire et les effets des changements apportés aux politiques budgétaires, monétaires et fiscales, à la transparence, les risques associés à l'escalade des tensions commerciales, y compris les politiques commerciales protectionnistes telles que l'imposition des droits de douane, les risques associés à l'adoption des technologies émergentes, comme l'infonuagique, l'intelligence artificielle (IA), y compris l'IA générative, et la robotique, le risque de fraude, ainsi que notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant de tous ces facteurs. Les autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont exposés dans les sections portant sur le risque de notre Rapport annuel 2025 et dans la section sur la gestion du risque de notre Rapport trimestriel aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2026, lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents.

Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la Banque Royale du Canada doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels, ainsi que l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Les hypothèses économiques importantes qui sous-tendent les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont présentées à la rubrique « Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives » et, pour chacun de nos secteurs d'exploitation, aux rubriques « Priorités stratégiques » et « Perspectives » de notre Rapport annuel 2025, telles que mises à jour à la rubrique « Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives » de notre rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026. Ces sections peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents. Toute déclaration prospective contenue dans le présent document représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, écrite ou verbale, qu'elle peut faire ou qui peut être faite pour son compte à l'occasion.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

Personne-ressource, médias :

Briana D'Archi, Communications, RBC, [email protected]

SOURCE RBC Royal Bank