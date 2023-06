La nouvelle Bourse d'études RBC Fondation pour le perfectionnement des aptitudes environnementales sera accordée à jusqu'à 30 étudiants pour qu'ils puissent reprendre ou poursuivre leur formation en environnement dans cinq secteurs clés

TORONTO, le 23 juin 2023 /CNW/ - RBC a lancé aujourd'hui la Bourse d'études RBC Fondation pour le perfectionnement des aptitudes environnementales. Cette bourse vise à aider des adultes qui souhaitent perfectionner leurs aptitudes afin de pouvoir saisir des occasions dans le secteur en pleine croissance de l'économie verte et contribuer à résoudre des problèmes environnementaux pressants.

Selon un rapport des Services économiques RBC intitulé Emplois en environnement : la révolution des aptitudes nécessaire au Canada pour atteindre zéro émission nette, un million d'emplois au Canada, soit 15 % de la population active, seront perturbés pendant la transition du pays vers une économie carboneutre. Le rapport décrit comment, en aidant des Canadiens à acquérir et à perfectionner des aptitudes environnementales, on pourra contribuer à l'atteinte d'une économie carboneutre. Dans cette optique, cette bourse vise à faciliter une transition efficace et inclusive vers une économie verte en constituant une main-d'œuvre résiliente et talentueuse.

« Confrontés aux changements climatiques, nous devons unir nos efforts pour bâtir un avenir meilleur, a déclaré Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux RBC. Il est essentiel d'assurer l'accès des Canadiens à une formation continue ; cette bourse offrira à des étudiants adultes la possibilité de s'investir dans un domaine qui les passionne, en mettant l'accent sur l'élaboration de nouveaux parcours dans cinq secteurs d'écologisation de l'économie canadienne. »

La bourse a été créée dans le cadre de l'engagement de RBC Fondation à fournir 100 millions de dollars d'ici 2025 pour mettre l'innovation, les données et les technologies au service de notre avenir collectif. Les lauréats de la bourse seront sélectionnés en fonction de divers critères, notamment l'engagement écologique, l'innovation, les aspirations professionnelles et les besoins financiers.

La Bourse d'études RBC Fondation pour le perfectionnement des aptitudes environnementales en bref :

Elle sera accordée à : des étudiants adultes de 25 ans ou plus qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents, et qui amorcent ou reprennent un programme d'études postsecondaires dans un domaine d'études admissible, soit bâtiments et construction, agriculture et production alimentaire, transport, gestion et recyclage des déchets ou énergie renouvelable, dans un établissement d'enseignement canadien admissible. Les demandes seront examinées en fonction des critères suivants :

: jusqu'à 30 bourses d'études annuelles de 5 000 $ à 10 000 $, pendant une période maximale de deux ans ou jusqu'à l'obtention du diplôme ou du certificat du programme d'études pour lequel la bourse est accordée. Les fonds devront être affectés aux frais de scolarité et aux frais de subsistance liés aux études postsecondaires.

Pour présenter votre candidature à la Bourse d'études RBC Fondation pour le perfectionnement des aptitudes environnementales, en savoir plus à son sujet et connaître ses critères d'admissibilité, consultez le site rbc.com/bourseetudesenvironnementales.

