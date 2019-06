RBC facilite le suivi des télévirements grâce à un nouveau service en temps reel

Grâce à la transparence totale qu'assure la fonction Suivi des télévirements RBC Express®, les entreprises peuvent connaître avec plus de certitude l'état de leurs opérations

TORONTO, le 24 juin 2019 /CNW/ - Grâce aux technologies de pointe, nous pouvons faire le suivi en temps réel d'absolument tout, des commandes en ligne aux livraisons de repas en passant par les vols et les trajets en voiture. À compter d'aujourd'hui, les entreprises pourront connaître l'état de leurs télévirements avec la même commodité et la même transparence. RBC, leader en matière de paiements transfrontières, a lancé la fonction Suivi des télévirements RBC Express®, respectant ainsi son engagement à offrir une Expérience client harmonieuse en matière de paiement par voie numérique. La nouvelle fonction permet aux entreprises de faire le suivi de leurs télévirements en temps réel au moyen de RBC Express, la suite de services aux entreprises en ligne de la Banque.

La solution Suivi des télévirements RBC Express® tire parti de l'initiative SWIFT gpi (innovation dans les paiements mondiaux) qui, instaurant une nouvelle norme, constitue l'avancée la plus importante dans ce secteur au cours des 30 dernières années. Les entreprises peuvent désormais suivre un télévirement du moment où il quitte RBC jusqu'à celui où il parvient à la banque du bénéficiaire, sans coût supplémentaire. L'état du télévirement est clairement affiché, permettant à l'entreprise d'optimiser ses flux de trésorerie et de prévoir ses liquidités.

RBC a pris part au projet pilote international connexe et a activement collaboré avec l'équipe responsable de la vision de l'initiative pour simplifier les relations avec les correspondants et améliorer la transparence et la traçabilité des paiements.

« Cette nouvelle fonction numérique permet de mieux suivre l'état d'un télévirement national ou international, a déclaré Lisa Lansdowne-Higgins, vice-présidente, Dépôts d'entreprise et solutions de trésorerie, RBC, qui représente également le Canada au conseil d'administration de SWIFT. Pour la première fois, nos clients pourront voir clairement le déroulement du processus de télévirement de bout en bout, ce qui réduira le nombre de demandes de suivi et de vérification des écarts entre les fonds envoyés et reçus. »

Selon SWIFT, premier fournisseur mondial de services de messagerie financière sécurisés, l'équivalent de plus de 300 milliards de dollars US, en 148 devises, est envoyé chaque jour au moyen de la solution SWIFT gpi. Près de la moitié des montants sont portés au crédit du bénéficiaire final dans les 30 minutes, et près de la totalité dans les 24 heures.

