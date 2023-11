Les membres Avion RécompensesMC ont la chance d'accéder en exclusivité à un lot de billets pour les spectacles de Vancouver

VANCOUVER, le 2 nov. 2023 /CNW/ - RBC élargira sa commandite à titre de partenaire officiel pour les services financiers et l'accès aux billets pour tournée Taylor Swift | The Eras Tour au Canada, lorsqu'elle s'arrêtera à Vancouver en décembre 2024. Dans le cadre du programme Avion Récompenses de RBC, offert à tous les Canadiens, quel que soit l'établissement où ils font leurs opérations bancaires, les membres auront la possibilité d'accéder à un lot exclusif de billets pour les spectacles de Vancouver.

Les billets pour cette tournée avant-gardiste, qui réunit plusieurs générations de mélomanes et fracasse des records de vente partout dans le monde, sont en forte demande depuis le lancement plus tôt cette année. RBC est le partenaire officiel des services financiers et de l'accès aux billets pour tournée Taylor Swift | The Eras Tour au Canada, y compris pour les spectacles de Toronto qui auront lieu en novembre 2024. Les membres Avion Récompenses qui se sont inscrits pour les spectacles de Toronto peuvent également s'inscrire pour ceux de Vancouver.

« En arrêtant sa tournée au succès fracassant sur la côte ouest, Taylor Swift ravira ses admirateurs et générera des retombées économiques importantes pour la grande ville de Vancouver, a dit Mary DePaoli, vice-présidente directrice et cheffe du marketing, RBC. RBC est fière d'élargir sa commandite pour tournée Taylor Swift | The Eras Tour au Canada et de permettre au plus grand nombre possible d'amateurs de la voir en spectacle. L'enthousiasme des membres Avion Récompenses pour les spectacles de Toronto a été sans précédent, et nous sommes ravis d'avoir de nouveau la chance de leur offrir la possibilité d'accéder à un lot exclusif de billets pour les spectacles de Vancouver. »

COMMENT METTRE LA MAIN SUR DES BILLETS :

Il existe deux façons de courir la chance d'acheter des billets. Au vu de la forte demande et du nombre limité de billets, les participants sont vivement incités à suivre les deux étapes ci-dessous pour optimiser leur possibilité d'acheter des billets. Le recours au processus d'inscription réservé aux fans certifiés de Ticketmaster n'annule pas le recours au processus d'inscription des membres Avion Récompenses, et inversement.

Le processus d'inscription réservé aux fans certifiés de Ticketmaster sera accessible au grand public du 2 novembre 2023 à 8h00 (HAP) au 4 novembre 2023 à 17 h (HNP). Visitez le site https://registration.ticketmaster.com/taylorswift pour vous inscrire et avoir la possibilité d'acheter des billets. (Nota : cette page est disponible en anglais seulement.)

La page d'inscription unique pour les membres Avion Récompenses sera activée le 2 novembre 2023 à 8h00 (HAP), puis désactivée le 8 novembre 2023 à 23 h 59 (HNP). Visitez le site https://registration.ticketmaster.com/rbctstheerastour pour vous inscrire et avoir la possibilité d'acheter des billets. Au moment de votre inscription, vous serez invité à fournir l'adresse courriel associée à votre compte Avion Récompenses. Vous n'avez pas besoin d'être client de RBC ou de détenir un produit RBC pour devenir membre du programme Avion Récompenses. Pour en savoir plus sur le programme Avion Récompenses ou pour devenir membre, visitez le site avionrewards.com/fr.

Veuillez noter que chaque personne sera assujettie par Ticketmaster à une limite de quatre (4) billets pour l'ensemble des concerts de Vancouver .

Si vous êtes sélectionné en vue d'avoir l'occasion d'acheter des billets, vous en serez informé directement par courriel par Ticketmaster au plus tard le 15 novembre 2023. Ni l'inscription ni la sélection ne garantit que vous recevrez des billets. Les billets seront attribués aux acheteurs dans l'ordre de réception des demandes, soit selon le principe « premier arrivé, premier servi ».

DATES D'ARRÊT POUR TOURNÉE TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR À VANCOUVER (BC PLACE) :

Vendredi 6 décembre 2024 - Vancouver , C.-B.

, C.-B. Samedi 7 décembre 2024 - Vancouver , C.-B.

, C.-B. Dimanche 8 décembre 2024 - Vancouver , C.-B.

RBC appuie depuis longtemps la musique par le truchement de RBCxMusique, qui décuple l'amour des amateurs pour les événements musicaux en direct et leur permet de connaître des expériences exceptionnelles en matière de concerts et de festivals.

À propos d'Avion Récompenses

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs primés et reconnus à l'échelle internationale, Avion Récompenses permet aux Canadiens d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points contre de la marchandise ou de généreuses récompenses. Son extension de magasinage exclusive AchatsExtra permet aux membres d'accéder aux offres de manière transparente, leur faisant gagner temps et argent directement en ligne. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage au Canada, Avion Récompenses offre des réservations de vol avec n'importe quelle compagnie aérienne pour n'importe quelle date, ainsi que des cartes de crédit Avion et des services de conciergerie. Pour en savoir plus, allez à avionrecompenses.com.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles aux quelque 17 millions de clients que nous comptons au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

