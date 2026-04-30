En collaboration avec des partenaires autochtones, RBC organisera des cercles de leadership financier partout au Canada afin de renforcer la capacité institutionnelle et l'expertise pour les investissements menés par des Autochtones.

TORONTO, le 30 avril 2026 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui l'établissement du groupe spécialisé Services-conseils et financement aux Autochtones au sein de RBC Marchés des Capitaux, qui permettra de fournir une expertise et des capacités spécialisées aux nations autochtones du Canada dans leurs efforts pour bâtir une prospérité économique durable. Cette initiative contribuera à élargir l'accès au capital pour les grands projets et autres investissements menés par des Autochtones au moyen de services-conseils, de financement et de programmes de perfectionnement des capacités.

Cette pratique, qui est le fruit de l'engagement de RBC à l'égard des projets d'intérêt national du Canada, se fera en partenariat avec Origines RBC. Elle s'appuie sur l'expérience et les connaissances approfondies de l'équipe pour créer des liens entre les clients corporatifs, les capitaux et les communautés autochtones.

« Le Canada s'emploie à bâtir une économie plus résiliente et plus autonome, et la promotion du partenariat avec les Autochtones et de la réconciliation est au cœur de cette démarche, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. Nous savons que pour mobiliser et attirer des capitaux vers de grands projets, il est indispensable que les nations et les communautés autochtones soient de véritables associées avec participation. Grâce à notre groupe spécialisé Services-conseils et financement aux Autochtones, nous saisissons cette occasion décisive pour le pays tout en réaffirmant notre engagement en faveur de la réconciliation économique. »

M. McKay a annoncé cette nouvelle initiative lors de la conférence de la FNMPC à Toronto, soulignant la nécessité d'une expertise et d'un soutien spécialisés, alors que de nombreuses Premières Nations sont confrontées à des opérations financières complexes et à des difficultés en matière de capacités pour accéder à du capital.

Un nouveau rapport de Leadership avisé RBC qui examine les programmes de garantie de prêt pour les Autochtones au Canada ainsi que l'écosystème plus large de la participation économique des Autochtones fait ressortir cinq défis structurels persistants qui doivent être résolus pour la prochaine génération de projets canadiens. Il s'agit notamment de lacunes en matière de services bancaires, de portée, d'envergure, d'emplacement géographique et de capitaux propres.

RBC a par ailleurs annoncé qu'elle organisera, à partir de cet automne, des cercles de leadership financier afin d'aider les nations autochtones à développer une expertise en gestion et en gouvernance financières, à mettre en commun les meilleures pratiques et à ouvrir de nouvelles voies d'accès à du capital.

« Trop longtemps, la participation en capitaux propres des Autochtones dans de grands projets n'était pas envisageable. La FNMPC a été fondée pour changer cette réalité. Nous représentons près d'un tiers de toutes les nations autochtones du Canada, des nations prêtes à prendre part à des projets respectueux de l'environnement et favorisant l'inclusion économique, a déclaré Mark Podlasly, chef de la direction, FNMPC. « Je suis ravi que RBC vise à réunir des cercles de leadership financier de partout au pays, pour aider les nations à continuer de développer l'expertise et les capacités institutionnelles nécessaires pour détenir de grands projets et façonner leur avenir économique. »

RBC a également annoncé qu'elle avait reconduit sa commandite en titre de la conférence annuelle de la FNMPC en 2027.

RBC travaille avec les communautés autochtones depuis des décennies pour favoriser une croissance économique inclusive, susciter un changement social positif et faire progresser la réconciliation. En 2025, la Banque a mis en place un Bureau de la vérité et de la réconciliation, sous l'égide d'Origines RBC, afin de proposer des solutions, des investissements et des actions d'entreprise qui soutiennent les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

La Banque est fière d'avoir joué le rôle de conseiller financier auprès de communautés autochtones et de clients corporatifs dans le cadre de plusieurs projets d'envergure historiques ainsi que d'opérations importantes dans de nombreux secteurs stratégiques du Canada.

Depuis la publication du Plan d'action pour la réconciliation, en juin dernier, RBC a réalisé des progrès dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'engagements. Parmi ceux-ci, citons :

La promotion de processus significatifs et inclusifs visant à respecter les principes du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) ainsi que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), grâce à des améliorations prévues du processus de contrôle diligent du client de la Banque.

L'amélioration de l'accès à du capital en finançant des projets avec participation et propriété autochtones grâce à des solutions de financement novatrices, notamment les programmes de garantie de prêt et le soutien à des fonds de capital privé dirigés par des Autochtones.

L'élargissement de l'accès à un compte bancaire sans frais mensuels pour les peuples autochtones du Canada afin d'améliorer l'accès aux services bancaires et aux conseils.

L'investissement dans des initiatives menées ou conçues par des Autochtones et au service de ceux-ci à travers le Canada, par l'entremise de RBC Fondation, y compris des solutions fondées sur la nature et des initiatives d'impact social qui reflètent les besoins des communautés autochtones.

Pour en savoir plus sur le Plan d'action pour la réconciliation de RBC, allez à : https://www.rbc.com/autochtones/

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

Personnes-ressources, médias :

Jeff Lanthier, Relations avec les médias, RBC

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Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « mesures refuge » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué peuvent comprendre, notamment, des déclarations relatives au groupe spécialisé Services-conseils et finances aux Autochtones de RBC et aux cercles de leadership financier prévus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est fournie dans le but de renseigner nos parties prenantes sur les façons dont nous avons l'intention de fournir une expertise et des capacités spécialisées aux nations autochtones du Canada, ainsi que nos objectifs, visions, engagements et buts connexes ; elle pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

Les mots « croire », « s'attendre à », « attente », « viser », « atteindre », « suggérer », « chercher », « prévoir », « prévision », « anticiper », « se proposer », « estimer », « s'engager », « but », « planifier », « s'efforcer de », « objectif », « cible », « perspective », « échéance » et « projet », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, y compris sous leur forme négative et toutes leurs variantes grammaticales, dénotent généralement des déclarations prospectives.

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SOURCE RBC