RBC annonce la vente de Moneris à Francisco Partners

TORONTO, Aug. 10, 2026 /CNW/ -- La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé, conjointement avec BMO Groupe financier, la conclusion d'un accord visant la vente de Moneris Solutions Corporation (« Moneris »), chef de file du commerce canadien, une société détenue conjointement par RBC et BMO, à Francisco Partners, une société de placement de premier plan dans le secteur technologique, moyennant une contrepartie en espèces d'environ 2 milliards de dollars, dont la part de RBC est de 50 %. Parallèlement à la clôture de l'opération, RBC et BMO concluront de nouvelles ententes exclusives de recommandation à long terme avec Moneris.

Cette transaction marque un nouveau chapitre de l'histoire de Moneris et permettra à la société d'accélérer la mise en œuvre de sa stratégie et de continuer à offrir de la valeur aux entreprises canadiennes. Depuis sa création, il y a 25 ans, Moneris est devenu l'un des plus importants fournisseurs de solutions de commerce pour entreprises au Canada, aidant les entreprises à accepter et à gérer les paiements dans plus de 325 000 points de commerce. Moneris offre des options de paiement polyvalentes et des solutions intégrées et adaptées au marché canadien, qui permettent aux commerçants de se concentrer sur la gestion et la croissance de leurs affaires.

Fort d'une vaste expérience dans les paiements et la technologie financière et d'un solide bilan en matière d'accélération de la croissance, Francisco Partners possède une expérience mondiale dans le développement d'entreprises de technologie financière et une expertise approfondie en solutions novatrices de paiement et de commerce. Les entreprises du portefeuille complémentaire de Francisco Partners comprennent des chefs de file en matière de paiements intégrés, de passerelles de commerce omnimode de prestation et de solutions de point de vente intelligentes.

En bénéficiant de l'accès à la plateforme mondiale de Francisco Partners, Moneris devrait accélérer la modernisation et la croissance de l'ensemble des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises sur le marché canadien.

RBC et BMO poursuivront leurs relations de longue date avec Moneris au moyen d'accords exclusifs à long terme avec cette dernière, comprenant des ententes de recommandation de clients qui permettront aux entreprises clientes, nouvelles et existantes, de bénéficier du soutien de confiance et des solutions novatrices auxquels Moneris les a habitués au fil des ans.

« Moneris a joué un rôle central en permettant aux entreprises canadiennes de se moderniser et de prendre de l'expansion, en les mettant en contact avec davantage de consommateurs et plus souvent grâce à des solutions de paiement innovantes dans l'ensemble de l'écosystème commercial, a déclaré Sean Amato-Gauci, chef de groupe, Services bancaires commerciaux, RBC. L'équipe de confiance, les plateformes de pointe et l'engagement indéfectible envers les clients qui ont fait la renommée de Moneris seront mis à profit et mis en valeur par Francisco Partners au cours de cette prochaine étape de sa croissance. Nous sommes impatients de voir l'investissement accéléré dans l'innovation et les solutions modernisées que Moneris apportera à nos précieuses entreprises clientes et au marché canadien. »

L'opération devrait être conclue d'ici la fin du premier trimestre de l'exercice 2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation par les autorités de réglementation. RBC prévoit enregistrer un gain à la clôture d'environ 475 millions de dollars après impôts (560 millions de dollars avant impôts) qui sera traité comme un redressement de poste. Le gain prévu est fondé sur les estimations actuelles et peut changer. Aussi, il est prévu que l'opération aura une légère incidence positive sur le ratio de la composante actions ordinaires et assimilées de T1 de RBC 1 à la clôture de l'opération, et qu'elle n'aura pas de répercussions notables sur le bénéfice annualisé de la Banque.

RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de conseiller financier de RBC. La firme Blake, Cassels & Graydon LLP a agi à titre de conseillers juridiques de RBC.

1 La composante actions ordinaires et assimilées de T1 est calculée selon les directives du BSIF en matière de suffisance de capital.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « mesures refuge » (safe harbour) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué peuvent notamment comprendre des déclarations relatives à une entente de recommandation avec Moneris, au calendrier de la clôture de l'opération visant Moneris (l'« opération »), aux activités de Moneris après la clôture de l'opération et à l'incidence financière de l'opération ainsi que des déclarations de la part des membres de notre direction. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée afin d'aider les actionnaires et les analystes financiers à comprendre l'opération envisagée et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots « croire », « s'attendre à », « viser », « prévoir », « se proposer », « estimer », « objectif », « planifier », « s'efforcer de », « cible » et « projet », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques, qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes et que nos hypothèses soient incorrectes, et que nos déclarations prospectives, y compris les déclarations relatives au calendrier de la conclusion de l'opération, ne se matérialisent pas.

Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations, puisque nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets sont difficiles à prévoir, comprennent notamment : la possibilité que l'opération envisagée ne soit pas conclue ou ne soit pas conclue dans les délais prévus en raison d'un événement, d'un changement ou de circonstances qui font en sorte que l'une des parties sont en droit de mettre fin à l'opération envisagée, y compris parce que les approbations requises ou d'autres conditions ne sont pas reçues ou remplies, ne le sont pas dans les délais voulus ou sont reçues sous réserve de conditions ou d'exigences défavorables ; le risque que toute annonce concernant l'opération envisagée pourrait avoir un effet négatif sur le cours du marché de nos actions ; la possibilité que les activités commerciales de Moneris n'offrent pas le rendement prévu ou un rendement conforme au rendement historique ; les risques réputationnels et la réaction des clients et des employés de Moneris à l'opération ; la possibilité que le coût de l'opération soit plus élevé que prévu ; ainsi que les facteurs abordés dans les sections portant sur le risque du Rapport annuel 2025 de RBC et dans la section Gestion du risque du Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de

2026 de RBC, qui présentent tous certains facteurs clés et risques susceptibles d'influer sur nos résultats futurs et notre capacité de prévoir et de gérer les risques découlant de tous les facteurs susmentionnés.

Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur l'opération. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la Banque Royale du Canada doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels, ainsi que l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Les hypothèses économiques significatives qui sous-tendent les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont présentées à la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, aux rubriques Priorités stratégiques et Perspectives du rapport annuel de 2025 de RBC, mises à jour aux rubriques Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives du rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026 de RBC.

Les hypothèses concernant les résultats financiers prévus de RBC (notamment les données sur le bilan, l'état des résultats et les fonds propres réglementaires), la date de clôture prévue de la transaction proposée, le produit net prévu et les coûts de la transaction ont été pris en compte dans l'estimation du gain sur l'opération, de l'incidence financière de la transaction et de son incidence sur le ratio de la composante des actions ordinaires et assimilées de T1.

Les renseignements provenant de tiers contenus dans le présent communiqué de presse sont considérés comme raisonnables et fiables, mais RBC ne donne aucune assurance ni garantie quant à leur exactitude.

Sauf si la loi l'exige, RBC ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, écrite ou verbale, qu'elle peut faire ou qui peut être faite pour son compte à l'occasion.

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SOURCE RBC Banque Royale