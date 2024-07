Doug Guzman deviendra président délégué, RBC.

TORONTO, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Banque Royale du Canada (TSX: RY et NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui plusieurs nominations clés à la Haute direction afin d'accélérer sa prochaine phase de croissance et de renforcer l'accent de l'organisation sur la clientèle, à la suite de l'acquisition transformatrice de la Banque HSBC Canada. Ces changements, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2024, permettront à RBC de tirer parti de son envergure, d'accélérer le processus de prise de décision et de bonifier le rôle des gestionnaires afin de réaliser les priorités stratégiques en matière de croissance, tout en maintenant la clientèle au centre de ses activités.

« À titre personnel, je suis ravi d'avoir l'occasion de travailler avec ces gestionnaires extraordinaires au cours des prochaines années, alors qu'ils assumeront de nouveaux rôles et responsabilités au sein du Groupe de la direction », a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. « Les compétences, l'expérience et les perspectives uniques qu'ils apportent seront inestimables alors que nous entamons la prochaine phase de notre croissance et que nous approfondissons davantage nos relations de confiance avec les clients dans l'ensemble de nos secteurs d'activité. »

En plus des nominations à la Haute direction, compte tenu de la croissance importante des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises (SBPE), RBC a annoncé que cette unité opérationnelle sera scindée en deux secteurs distincts, à compter du quatrième trimestre de 2024. RBC comptant plus de 15 millions de clients, y compris un bassin croissant de clientèle du secteur commercial, la nouvelle structure vise à mieux répondre à l'évolution des besoins des clients et à différencier davantage la Banque sur le marché. Ce changement entraînera le transfert de RBC Placements en Direct à la division Gestion de patrimoine.

Doug Guzman, actuellement chef de groupe, Gestion de patrimoine et Assurance, RBC deviendra président délégué, RBC. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Guzman restera membre du Groupe de la direction (GD), relevant de M. McKay. Il fera des recommandations sur les priorités de l'entreprise et assurera une gestion de haut niveau à certains des clients les plus importants de la Banque, qu'il s'agisse de particuliers, de familles, d'entreprises, d'institutions ou d'administrations publiques.

« Nous sommes reconnaissants envers M. Guzman pour le rôle crucial qu'il a joué aux commandes de Gestion de patrimoine et Assurance, RBC au cours des neuf dernières années. Au cours de cette période, les revenus de la division Gestion de patrimoine, reconnue en tant que chef de file mondial, ont considérablement augmenté, notamment suivant l'expansion de nos divisions de gestion de patrimoine au Canada et aux États-Unis, l'acquisition de Brewin Dolphin au Royaume-Uni, la restructuration de nos Services aux investisseurs et l'intégration de BlueBay Asset Management. Notre secteur de l'assurance est également sur la voie de la croissance », a affirmé M. McKay. « Sous sa direction, nous avons approfondi nos relations avec nos clients partout dans le monde, gagné des parts de marché et attiré et retenu certains des meilleurs talents du secteur. »

Neil McLaughlin, actuellement chef de groupe, SBPE, deviendra chef de groupe, RBC Gestion de patrimoine. M. McLaughlin travaillera en étroite collaboration avec M. Guzman pour assurer une transition en douceur de la division Gestion de patrimoine et appuyer la prospection auprès de la clientèle fortunée.

M. McLaughlin occupe les fonctions de chef de groupe, SBPE, depuis 2017 et, durant cette période, il a contribué à une croissance exceptionnelle de la division et de la clientèle, et a dominé le marché dans presque toutes les grandes catégories de produit, tout en obtenant constamment des classements élevés en matière de satisfaction de la clientèle. Sous sa direction, SBPE a amélioré l'expérience des services bancaires numériques, notamment par l'introduction de la plateforme de conseil numérique, MonConseiller, et a continuellement ajouté de la valeur aux clients en formant des partenariats avec des marques de premier plan et en étendant le programme de fidélisation Avion Récompenses à tous les Canadiens. Son leadership a également été déterminant dans l'acquisition réussie de la Banque HSBC Canada.

« Nous avons de grandes ambitions pour nos activités de gestion de patrimoine pour les années à venir », a affirmé M. McKay. « Grâce à sa compréhension approfondie de la création de valeur pour les clients, à son engagement inébranlable à renforcer les relations avec la clientèle et à son expérience dans l'évolution de notre stratégie de distribution des services bancaires pour interagir avec nos clients dans le mode de prestation de leur choix, M. McLaughlin sera un atout formidable dans nos activités de gestion de patrimoine. Excellent intégrateur d'activités, M. McLaughlin est bien positionné pour favoriser une harmonisation étroite entre Gestion de patrimoine et le reste de l'organisation, en cherchant à offrir le meilleur de RBC à nos clients. »

Erica Nielsen, actuellement vice-présidente directrice, Produits de financement personnel, deviendra cheffe de groupe, Services bancaires aux particuliers, RBC et relèvera de M. McKay. Mme Nielsen a occupé des rôles à responsabilités croissantes dans l'ensemble des secteurs de RBC offrant des services aux consommateurs, notamment les placements et services bancaires aux particuliers, les prêts aux particuliers et le financement sur valeur nette immobilière. En 2023, on lui a confié un rôle élargi qui incluait les services bancaires aux États-Unis et aux Antilles, dont elle continuera d'assurer la supervision. Sa grande expérience en affaires, sa vision stratégique et sa capacité exceptionnelle à rallier les équipes ont été essentielles à l'acquisition réussie de la Banque HSBC Canada.

« Mme Nielsen possède une grande expertise des services bancaires, une excellente vision stratégique et une capacité à mener les projets à bien. Elle est reconnue comme une créatrice de culture et une gestionnaire authentique qui favorise le rendement », a affirmé M. McKay. « Elle est très bien positionnée pour saisir les occasions importantes qui s'offrent à nous pour approfondir les relations clientèle au moyen de partenariats et de produits novateurs, dont le programme de fidélisation Avion Récompenses, ainsi que pour transformer notre stratégie de distribution du secteur détail et améliorer davantage les expériences client numériques de pointe de RBC. »

Sean Amato-Gauci, actuellement vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, deviendra chef de groupe, Services bancaires aux entreprises, RBC. Entré au service de RBC en 1995, M. Amato-Gauci a assumé des rôles de direction à responsabilités croissantes au sein des SBPE, de Gestion des risques du Groupe et de Finances, y compris dans les segments des services au consommateur, des cartes de crédit, des paiements, des récompenses, des services numériques, du financement sur valeur nette immobilière, de la gestion de portefeuille et des stratégies de crédit. Sous sa direction, les Services bancaires aux entreprises de RBC se concentreront sur la croissance en offrant des capacités de calibre mondial aux entreprises clientes, notamment en financement du commerce international.

« M. Amoato-Gauci apporte à ce rôle une vaste expérience et un leadership novateur qui lui ont permis de forger des équipes performantes et de solides partenariats à l'échelle de la Banque. Ayant joué un rôle déterminant dans l'intégration réussie des employés et des clients de la Banque HSBC Canada récemment acquise par RBC, il fera passer notre stratégie visant les clients du secteur commercial ayant des besoins internationaux et des relations internationales au niveau supérieur », a déclaré M. McKay.

De plus, RBC nomme Jennifer Publicover au rôle de cheffe de groupe, Assurance, RBC. Elle se joindra au Groupe de la direction, relevant de M. McKay, et sera responsable de définir l'orientation stratégique de RBC Assurances.

Mme Publicover occupe le poste de cheffe de la direction de RBC Assurances depuis 2023 où elle a élaboré une stratégie de croissance axée sur le numérique et tirant parti de l'ensemble des capacités, des relations et des modes de prestation de RBC. Ce rôle de plus grande importance lui permettra de mettre en œuvre cette stratégie plus efficacement. Elle apporte une vaste expérience, notamment à titre de première vice-présidente, Produits stratégiques pour RBC Gestion de patrimoine, où elle a joué un rôle essentiel dans l'acquisition de Brewin Dolphin, créant l'un des plus grands gestionnaires patrimoniaux du R.-U., des les îles Anglo-Normandes et de l'Irlande. Elle possède également 20 ans d'expérience mondiale dans les services de banque d'investissement et les marchés des capitaux.

« En tant que gestionnaire visionnaire, Mme Publicover apporte une vaste expérience dans l'ensemble des services financiers mondiaux et auprès d'une grande variété de segments clientèle, allant du secteur des entreprises au secteur commercial, de la clientèle fortunée au secteur du détail, et dispose d'une expérience reconnue dans l'atteinte des résultats commerciaux », a révélé M. McKay. « Elle fixe des objectifs ambitieux pour ses équipes et collabore efficacement avec ses leaders et ses talents pour les atteindre. Ses compétences et ses perspectives constitueront des atouts inestimables pour notre équipe de la Haute direction. »

RBC comptera dorénavant cinq divisions opérationnelles aux fins d'information financière : Services bancaires aux particuliers, Services bancaires aux entreprises, Gestion de patrimoine, Assurance et Marchés des capitaux. Des suppléments révisés comprenant la nouvelle information financière seront disponibles avant la publication des résultats du quatrième trimestre le 4 décembre 2024.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités.

Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 18 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site www.rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « mesures refuge » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de toute législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué comprennent notamment des déclarations concernant notre vision stratégique et nos priorités, incluant des priorités stratégiques en matière de croissance, nos objectifs d'optimisation du service à la clientèle, nos synergies structurelles et notre efficacité opérationnelle, ainsi que notre structure d'information financière. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est fournie afin d'aider les détenteurs de nos titres et les analystes financiers à comprendre nos plans stratégiques, nos priorités et nos objectifs, ainsi que la restructuration proposée de l'information financière et ses répercussions, et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots « croire », « s'attendre à », « suggérer », « chercher », « viser », « prévoir », « se proposer », « estimer », « objectif », « planifier », « s'efforcer de », « cible », « perspective », « échéancier » et « projet », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, y compris sous leur forme négative et toutes leurs variantes grammaticales, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques, généraux et particuliers, qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, que nous n'atteignions pas nos objectifs de rendement financier, stratégiques ou autres, que nous ne concrétisions pas notre vision et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions.

Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, puisque nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont les effets sont difficiles à prédire, comprennent : les risques de crédit, de marché, de liquidité et de financement, d'assurance, opérationnels, de conformité à la réglementation (qui pourraient nous assujettir à des poursuites pour motifs légaux ou réglementaires susceptibles de déboucher sur des contraintes réglementaires, des pénalités ou des amendes), les risques stratégiques, réputationnels, juridiques et réglementaires, concurrentiels, de modèle, systémiques et d'autres risques analysés dans les sections portant sur les risques de notre rapport annuel pour l'exercice financier terminé le 31 octobre 2023 (Rapport annuel 2023) et dans la section sur la gestion des risques de notre Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2024, et notre capacité de prévoir et de gérer les risques découlant de tous les facteurs susmentionnés. Les autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont exposés dans les sections portant sur le risque de notre Rapport annuel 2023 et la section sur la gestion des risques de notre Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2024, lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents.

Nous tenons à préciser que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions à notre égard doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels, ainsi que de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives.

Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l'occasion.

Edith Galinaitis, directrice générale principale, Communications, 416 428-5482, [email protected], Asim Imran, chef, Relations avec les investisseurs, 647 261-5013, [email protected]