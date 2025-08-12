À la suite d'une performance record, RBC annonce un nouveau partenariat avec l'athlète olympique médaillée Summer McIntosh

TORONTO, le 12 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, RBC a annoncé que la triple médaillée d'or olympique et détentrice de plusieurs records, Summer McIntosh, rejoignait son équipe d'ambassadeurs olympiques. Elle se joint à un groupe qui comprend Marie-Philip Poulin, Sarah Nurse, Brandie Wilkerson, Melissa Humaina-Paredes et plusieurs autres personnes qui incarnent les valeurs communes de la Banque : le travail d'équipe, l'excellence, l'engagement et la collectivité.

RBC, la plus ancienne société commanditaire d'Équipe Canada, appuie depuis longtemps des athlètes professionnels et amateurs. Depuis plus de 20 ans, le programme Athlètes Olympiques RBC fournit non seulement du soutien financier à des centaines d'athlètes, mais il leur offre également des occasions d'acquérir une expérience professionnelle, de perfectionner leurs aptitudes et de faire connaître leur marque personnelle. Par l'entremise du Camp des recrues RBC, un programme national de repérage de talent conçu pour recruter et financer de futurs athlètes olympiques, RBC continue de tenir sa promesse d'assurer la réussite des athlètes olympiques canadiens de demain. Le partenariat entre RBC et Summer, l'une des athlètes les plus performantes au Canada et l'une des figures de proue d'Équipe Canada, témoigne de la détermination de l'entreprise à soutenir les vedettes actuelles et futures du sport canadien.

« À RBC, nous aidons fièrement les athlètes canadiens à poursuivre leur rêve en appuyant leurs parcours à tous les niveaux par le biais d'initiatives comme le programme Athlètes Olympiques RBC et le Camp des recrues RBC », a déclaré Shannon Cole, cheffe de la marque, RBC. « Summer est déjà l'une des athlètes les plus médaillées de l'histoire du Canada. Ses réalisations remarquables inspirent non seulement la prochaine génération d'athlètes, mais aussi des collectivités entières au Canada. Elle incarne parfaitement ce que signifie le fait d'être une Athlète Olympique RBC : sa poursuite inlassable de l'excellence, son optimisme et son influence qui dépasse largement le cadre de son sport. »

Summer s'est rapidement forgé une réputation d'athlète exceptionnelle. La semaine dernière, elle a encore consolidé cette réputation en remportant quatre médailles d'or et cinq médailles au total lors des championnats du monde. Elle a établi des records olympiques, mondiaux et canadiens, a été nommée athlète féminine canadienne de l'année et a récemment marqué l'histoire en devenant la première athlète canadienne à remporter trois médailles d'or lors d'une seule édition des Jeux Olympiques, en 2024 à Paris. En plus de ses exploits sportifs, Summer a été choisie comme l'une des deux porte-drapeaux pour le Canada à la cérémonie de clôture de Paris 2024.

« RBC possède un riche héritage au Canada, tant à titre de marque qu'à titre de plus ancienne société commanditaire de l'équipe olympique canadienne », déclare Summer McIntosh, Athlète Olympique RBC. « L'autonomisation et la visibilité offertes aux athlètes de l'équipe RBC ont permis de réaliser d'innombrables rêves olympiques, et je suis fière de faire partie de leur équipe aux côtés de tant d'autres athlètes talentueux. »

D'autres changements dans la cohorte d'Athlètes Olympiques RBC seront annoncés avant les Jeux Olympiques d'hiver de Milan 2026.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/lesgensetlaplanete .

