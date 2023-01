VANCOUVER, BC, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Raymond James Ltée, filiale canadienne de Raymond James Financial inc., société de courtage en valeurs mobilières, est ravie de souhaiter la bienvenue à Richard Graham, conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille, et à Tara MacFarlane, adjointe principale aux services de gestion de patrimoine, au sein de la succursale Cathedral de Vancouver.

Richard Graham (Groupe CNW/Raymond James Ltée) Tara MacFarlane (Groupe CNW/Raymond James Ltée)

« Richard et Tara ont en commun le souci constant de mettre leurs clients au premier plan dans tout ce qu'ils font », déclare Scott Hudson, vice-président directeur et chef de gestion de patrimoine chez Raymond James Ltée. « Ils ont des relations exceptionnelles avec les clients et c'est un privilège de les accueillir chez Raymond James. »

Richard est au service des investisseurs individuels et des membres de leur famille dans l'industrie des placements depuis 1993. Sa formation continue, attestée par ses nombreux titres de compétence professionnelle, et prendre soin de renseigner ses clients ont toujours été un objectif important pour Richard. L'intérêt pour l'industrie des services financiers est une tradition de longue date dans la famille de Richard et sa passion pour les marchés est inscrite dans son ADN. Son père, le Dr Michael Graham, est bien connu de Bay Street; dans les années 60, il était l'un des premiers analystes financiers au Canada. Richard travaille encore étroitement, avec son père, mais de façon indépendante. Au fil des décennies, les clients de Richard ont appris à investir dans les marchés afin de se constituer un patrimoine à vie, multigénérationnel et fondé sur les titres d'entreprises bien établies.

« Au sein de la succursale Cathedral de Vancouver, notre but est de construire un lieu privilégié pour rassembler les professionnels de talent qui choisissent de mettre au premier plan les besoins de leurs clients », affirme Jock Ross, directeur de succursale. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de voir Richard et Tara se joindre à notre succursale. »

Tara exerce ses fonctions dans l'industrie des placements depuis 1982. Au cours de sa carrière de 40 ans, elle a occupé des postes variés et elle détient le titre de planificatrice financière agréée de l'organisme FP Canada.

« Nous avons été attirés par Raymond James à cause de la culture unique de cette firme qui célèbre et favorise l'indépendance dans les services-conseils et la personnalisation des solutions au bénéfice des clients », explique Richard. « Cet environnement nous permettra d'offrir à nos clients le meilleur des deux mondes : des produits et des services sur mesure et de la meilleure qualité qui soit pour répondre à leurs besoins uniques. »

À propos de Raymond James

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial inc., une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord.

