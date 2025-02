ST. PETERSBURG, Fla., le 24 févr. 2025 /CNW/ - Conformément à son engagement à fournir des capacités de pointe en matière d'intelligence artificielle (IA), Raymond James a annoncé aujourd'hui la promotion de Stuart Feld au poste de chef de l'intelligence artificielle. Dans ce tout nouveau rôle de direction, Stuart Feld sera le principal architecte de l'IA de l'entreprise et aura pour mission de stimuler l'innovation à l'échelle de la firme. Il sera responsable de l'examen et de la mise en œuvre des technologies émergentes afin d'améliorer les services et les solutions destinés aux conseillers et aux clients, ainsi qu'à l'ensemble de l'entreprise, a déclaré Paul Shoukry, chef de la direction de RJF.

« Raymond James soutient depuis longtemps la recherche et le développement de technologies émergentes en mettant l'accent sur l'amélioration continue de l'efficacité des opérations à l'échelle de l'entreprise. Grâce à des investissements significatifs dans l'IA, nous prévoyons de soutenir l'innovation continue et d'avoir un impact dans trois domaines clés : assurer des niveaux de service de pointe, fournir des outils qui permettent aux conseillers de mieux effectuer leur travail et de leur faire gagner du temps, et garantir aux clients les meilleurs conseils possibles grâce à des informations basées sur les données. M. Feld est bien placé pour apporter la vision et le leadership nécessaires pour tirer parti de notre succès croissant dans ce domaine », a noté M. Shoukry.

L'utilisation de l'IA chez Raymond James soutient déjà l'innovation en matière de cybersécurité, d'examen des communications électroniques, de surveillance opérationnelle et de rétroaction. De plus, les conseillers utilisent des fonctions d'analyse pour identifier et soutenir les points de contact avec les clients grâce à l' application Opportunities et l'apprentissage automatique de Advisor Access prédit et recommande leur prochaine action en vue d'obtenir des résultats plus rapides. L'entreprise pilote également un site Intranet amélioré, alimenté par l'IA générative, pour relayer des informations et des ressources pertinentes et opportunes.

« Sous la direction de Stuart, nous avons mis en œuvre des solutions et des améliorations innovantes en matière d'IA pour aider les conseillers à servir leurs clients et à développer leurs activités. Je suis convaincu que nous allons nous appuyer sur ces bases solides pour accroître encore davantage les capacités et l'efficacité dans toute l'entreprise », a ajouté Vin Campagnoli, vice-président directeur, Technologie et opérations.

« Notre philosophie consiste à améliorer, et non à remplacer, l'expertise humaine en réduisant la charge de travail administrative et en permettant aux employés et aux conseillers de mieux servir leurs clients. Comme pour toutes les technologies chez Raymond James, nous concevons des outils en collaboration avec notre Conseil consultatif en matière de technologies, composé de conseillers en placement chevronnés, afin de garantir que chacun d'entre eux dispose d'une application pratique et concrète pour l'entreprise, a déclaré M. Feld. Nous nous engageons à adopter une approche qui améliore le service en rationalisant les processus grâce à l'intégration de l'IA dans nos plateformes principales. »

M. Feld s'est joint à Raymond James en 2018 et a récemment occupé le poste de vice-président principal et chef de la technologie des salles des marchés. Il possède plus de 30 ans d'expérience à la tête d'équipes technologiques à l'échelle mondiale, ayant soutenu la gestion de patrimoine, les audits et les technologies pour de grandes entreprises nationales, notamment JPMorgan, UBS et Prudential Financial.

À propos de Raymond James Ltée

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc. (« RJF ») une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Raymond James a été fondée en 1962 sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 800 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, RJF et ses filiales gèrent plus de 1 500 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Pour en savoir plus, consultez le site www.raymondjames.ca.

