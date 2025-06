Raymond James Ltée a conclu un accord avec FNZ pour accélérer sa transformation numérique

TORONTO, le 25 juin 2025 /CNW/ - Raymond James Ltée, la plus importante société indépendante de services financiers au Canada, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec FNZ, un fournisseur mondial de plateformes de gestion de patrimoine, afin de proposer sa plateforme de nouvelle génération. Dans le cadre de cet accord, Raymond James Ltée réalisera un investissement majeur afin d'accélérer la transformation numérique de son infrastructure de gestion de patrimoine et d'améliorer l'expérience des conseillers et des clients à l'échelle nationale.

Ce partenariat permettra à Raymond James Ltée de tirer parti de la plateforme de gestion de patrimoine intégrée de bout en bout de FNZ, un choix réfléchi dans une infrastructure moderne tournée vers l'avenir. Conçue pour offrir des capacités alimentées par l'IA, un traitement direct et des capacités numériques avancées, la plateforme de FNZ renforcera la proposition de valeur unique de Raymond James Ltée.

« Notre organisation accorde toujours la priorité aux clients; nous avons donc pris le temps de consulter nos équipes de conseillers et nos associés en succursale afin de définir l'avenir de la gestion de patrimoine », a déclaré M. Jamie Coulter, chef de la direction de Raymond James Ltée. « Il ne s'agit pas seulement d'une mise à niveau technologique, mais d'un bond en avant dans le soutien que nous apportons à nos conseillers pour leur permettre de fournir un service exceptionnel à leurs clients. Nous sommes à l'écoute, nous investissons et nous agissons pour offrir des expériences plus intégrées et plus connectées, qui permettent aux conseillers de gagner du temps pour se concentrer sur la croissance de leurs activités. »

La nouvelle plateforme a été conçue en mettant les clients au premier plan afin d'améliorer l'efficacité, la rapidité et la personnalisation tout au long du cycle de vie du patrimoine. Les conseillers tireront profit d'un environnement de travail moderne et intuitif, ce qui leur permettra de mieux répondre aux attentes de leurs clients. Grâce à la plateforme FNZ, les investisseurs bénéficieront d'une expérience numérique améliorée et de capacités en temps réel, le tout soutenu par le plus haut niveau de sécurité et de performance.

Cet investissement stratégique renforce la position de Raymond James Ltée en tant que destination de choix pour les conseillers de haut niveau à travers le Canada, en réaffirmant son engagement en matière d'innovation et d'autonomisation des conseillers et en permettant d'offrir un service hors pair aux clients.

FNZ travaille en partenariat avec plus de 650 institutions financières dans le monde pour le compte de 26 millions d'investisseurs finaux et administre des actifs s'élevant à plus de 1 700 G$ US. La technologie et l'infrastructure de pointe de FNZ vont considérablement améliorer l'offre de Raymond James Ltée aux conseillers, permettant une plus grande flexibilité pour s'adapter rapidement à l'évolution des marchés, des exigences réglementaires et des attentes des investisseurs.

« Nous sommes ravis de nous associer à Raymond James Ltée pour offrir une plateforme de gestion de patrimoine de nouvelle génération qui transformera l'expérience des conseillers et des clients à travers le Canada », a déclaré Mme Blythe Masters, cheffe de la direction du groupe FNZ. « L'Amérique du Nord est un marché clé pour FNZ et ce partenariat reflète notre engagement à long terme à investir dans la région. Nous sommes ravis de donner vie à cette plateforme innovante et d'aider Raymond James Ltée à établir une nouvelle norme en matière de gestion de patrimoine au Canada. »

Se positionnant comme un leader en matière de technologie et d'innovation financières, Raymond James Ltée prévoit investir environ 1 G$ US au niveau mondial au cours de l'exercice 2025, en mettant fortement l'accent sur les infrastructures de sécurité de l'information, y compris son Centre de lutte contre les cybermenaces.

À propos Raymond James Ltée - Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc. (NYSE: RJF), et est la plus importante société indépendante de services financiers au Canada. Elle offre des services complets de gestion de patrimoine et de marchés financiers à des particuliers et à des institutions depuis près de 25 ans. Avec 88 G$ CA d'actifs sous gestion, 520 conseillers indépendants et plus de 2 000 collaborateurs répartis dans 165 succursales, nous nous engageons à donner la priorité à nos clients, à penser à long terme, à agir avec intégrité et à valoriser l'indépendance. Engagés en matière de responsabilité communautaire, nous avons recueilli 1,5 M$ CA en soutien à 525 organismes de bienfaisance en 2024 et avons fait don de plus de 13 M$ CA depuis la création de la Fondation Raymond James Canada en 2012. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web : www.raymondjames.ca

À propos de FNZ - FNZ est un leader dans le domaine des plateformes de gestion de patrimoine de bout en bout, collaborant avec plus de 650 institutions financières parmi les plus importantes au monde et plus de 12 000 sociétés de gestion de patrimoine.

Comptant plus de 7 000 employés dans plus de 30 pays, la mission de FNZ est de favoriser la richesse, en aidant toutes les personnes à investir dans leur avenir, peu importe où elles se trouvent. FNZ supprime les obstacles liés à la gestion de patrimoine, libérant ses partenaires pour créer des expériences personnalisées et adaptées aux conseillers et aux investisseurs finaux.

À ce jour, FNZ administre plus de 1 700 G$ US d'actifs et permet à plus de 26 millions de personnes, toutes catégories de patrimoine confondues, d'investir de manière simple et transparente.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web www.FNZ.com et nous suivre sur LinkedIn (@FNZ).

Personnes-ressources pour les médias : Sai Man, Vice-président, Communications d'entreprise, +1-437-505-2134, [email protected]; Alasdair Munro, Chef des communications, FNZ, +44 7841-456347, [email protected]; Pour toutes demandes d'information ou d'entrevues au Québec, veuillez contacter : Lysa-Marie Rochon, Conseillère, C+1 514-910-3664, [email protected]; Amine Benbakhti, Partenaire client, C+1 514-274-1177, [email protected]