Les efforts de recrutement de Raymond James se poursuivent avec l'arrivée de Luc Desbiens à la succursale de Montréal

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - Raymond James Ltée, la plus importante firme de services financiers indépendante au Canada offrant des services de gestion de patrimoine et relatifs aux marchés des capitaux aux particuliers et aux institutions, est heureuse d'accueillir Luc Desbiens, gestionnaire principal de portefeuille, à sa succursale de Montréal.

Luc Desbiens (Groupe CNW/Raymond James Ltée)

« Nous continuons de constater l'intérêt soutenu des conseillers du marché québécois qui souhaitent en savoir plus sur les moyens dont dispose Raymond James pour soutenir la croissance de leur entreprise. Notre culture et la liberté de gérer leurs affaires comme ils l'entendent trouvent un écho auprès de nombreux gestionnaires principaux de portefeuille comme Luc », explique Micol Haimson, vice-présidente principale et directrice nationale chez Raymond James Ltée.

La succursale de Montréal est l'un des plus grands bureaux de Raymond James Ltée au Canada, avec près de 80 conseillers et associés, et elle est essentielle aux ambitions de croissance de la société au Québec.

« J'ai appris à bien connaître Luc au cours des deux dernières années et nous sommes ravis qu'il se joigne à nous compte tenu de toutes les options qui s'offraient à lui », indique Angela Lihnakis, directrice principale de la succursale de Montréal. « Luc propose une approche personnalisée de la gestion des placements à un certain nombre de familles et d'entreprises qui lui ont confié leur patrimoine au fil des ans. Je lui souhaite la bienvenue dans notre succursale et je me réjouis de travailler avec lui dans les années à venir », ajoute-t-elle.

« Après avoir découvert Raymond James, j'ai su que cette firme correspondait parfaitement à ma marque et à mes activités. La possibilité d'offrir des solutions personnalisées et des conseils indépendants à mes clients a été un facteur clé dans ma décision », déclare Luc Desbiens, gestionnaire principal de portefeuille. « Je suis ravi de faire partie de la succursale de Montréal qui a des racines historiques très fortes ici et j'ai hâte de faire croître mes activités avec ce groupe. »

Les racines de Raymond James Ltée au Québec remontent à avant la Confédération. Une des firmes prédécesseurs de Raymond James Ltée, MacDougall, MacDougall & MacTier Inc. connue sous le nom de 3Macs, a été fondée à Montréal en 1849.

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc., l'une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Raymond James est fondée sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 700 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James Financial, Inc. et ses sociétés affiliées gèrent plus de 1 450 milliards de dollars américains en actifs sous gestion. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.raymondjames.ca .

