« Nous sommes très heureux de recevoir cette reconnaissance de la part de nos clients investisseurs », déclare Jamie Coulter, chef de la direction de Raymond James Ltée. « Après quelques années très difficiles pour les Canadiens, c'est en effet un honneur d'être évalués si positivement par les investisseurs. Cela en dit long sur l'importance primordiale que chacun de nos conseillers et notre personnel de soutien accordent à la réponse aux besoins des clients. Nous sommes reconnaissants de cet honneur qui nous est fait de la part de nos clients et de la confiance qu'ils ont en nos gens et en notre firme. »

Le sondage de J.D. Power mesure la satisfaction générale des investisseurs à l'égard des sociétés de courtage de plein exercice en fonction de sept facteurs (par ordre d'importance) : les gens, la confiance, les produits et les services, la capacité à gérer mon patrimoine de la manière que je le veux et quand je le veux, la valeur par rapport aux frais, la résolution des problèmes et les canaux numériques. Raymond James se classe au plus haut rang parmi les sociétés de courtage de plein exercice, son résultat étant de 709 sur un barème de 1 000 points. Raymond James se distingue particulièrement bien au sujet des gens, des produits et services, de la résolution des problèmes et de la capacité à gérer mon patrimoine de la manière que je le veux et quand je le veux.

Les résultats du sondage se fondent sur l'expérience et la perception des investisseurs interrogés de novembre 2021 à janvier 2022.

« En fin de compte, ce sont les relations personnelles que les clients ont avec leur conseiller(-ère) et son équipe qui représentent le véritable test de la satisfaction des investisseurs », ajoute M. Coulter. « Si nos collègues de l'ensemble de la firme sont à l'origine de cette réalisation, je tenais à remercier tout particulièrement les conseillers pour leur travail acharné et leur dévouement que cette distinction met en évidence.»

À propos de Raymond James Limitée

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc., une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Créée en 1962, Raymond James est fondée sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 500 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James Financial, Inc. et ses filiales gèrent plus de 1 260 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion.

Notre firme compte aussi plus de 66 analystes en recherche couvrant environ 1 200 sociétés au Canada aux États-Unis et dans le monde. Au Canada, Raymond James Ltée répond aux besoins des marchés financiers des entreprises et des clients institutionnels canadiens et supervise plus de 70 milliards de dollars d'actifs de clients au nom d'investisseurs individuels et de leur famille, grâce à son réseau de 490 conseillers en placement travaillant dans 150 emplacements situés partout au pays. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web : http://www.raymondjames.ca/fr-ca.

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un chef de file mondial dans les domaines de la connaissance des consommateurs, des services-conseils, des données et de l'analytique. Pionnière dans l'utilisation des mégadonnées, de l'intelligence artificielle (IA) et des capacités de modélisation algorithmique pour comprendre le comportement des consommateurs, J. D. Power donne des renseignements percutants sur les interactions des clients avec les marques et les produits depuis plus de 50 ans. Les entreprises de premier plan du monde dans les principaux secteurs d'activité s'appuient sur J. D. Power pour orienter leurs stratégies axées sur la clientèle.

J. D. Power a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les offres commerciales de la société, consultez le site Web : JDPower.com/business. L'outil d'achat automatique JD Power est disponible sur JDPower.com.

SOURCE Raymond James Ltée

Renseignements: F. Peter Kahnert, Vice-président principal, Communications d'entreprise et marketing, Raymond James Ltée, Tél. : (416) 777-7052, [email protected]