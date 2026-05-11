TORONTO, le 11 mai 2026 /CNW/ - Raymond James Ltée a annoncé aujourd'hui le renforcement de son partenariat avec la Fondation Baycrest en tant que partenaire d'impact pour 2026. L'objectif est de consolider leur engagement commun pour aider les familles canadiennes à mieux comprendre le lien entre la santé cérébrale, la prise en charge d'un proche et la planification financière.

Cette initiative répond à une préoccupation croissante chez les Canadiens, puisque près des deux tiers d'entre eux s'inquiètent de l'impact que le déclin cognitif pourrait avoir sur leur avenir financier. Elle souligne ainsi l'importance d'aborder la question de la santé cérébrale plus tôt et plus ouvertement dans le cadre de la planification patrimoniale et familiale à long terme.

Elle associe également les travaux de recherche de pointe menés par Baycrest dans les domaines de la santé cérébrale, de la démence et du vieillissement à l'expertise de Raymond James en matière de planification financière, successorale et patrimoniale intergénérationnelle. Son but est d'aider les familles à se préparer plus tôt aux contraintes financières liées à l'allongement de l'espérance de vie, notamment en ce qui concerne la prise en charge et le coût des soins. Comprendre la santé cérébrale et savoir reconnaître les changements cognitifs peut également faciliter la prise de décision au sein de la famille.

« La santé cérébrale occupe une place de plus en plus importante dans la planification financière, car les Canadiens vivent plus longtemps et le déclin cognitif touche de plus en plus nos proches vieillissants », a déclaré Micol Haimson, vice-présidente principale et directrice nationale, Raymond James Ltée. « Grâce à notre partenariat avec la Fondation Baycrest, nous souhaitons aider les familles à aborder ces sujets plus tôt et à mettre en place des plans de protection pour elles-mêmes et leurs proches, avant qu'une crise ne survienne. »

Le programme abordera des thèmes concrets destinés aux familles, comme la détection des changements fonctionnels susceptibles d'influencer la gestion financière, la planification budgétaire des soins futurs, le soutien aux proches aidants et la préservation de l'harmonie familiale lors des discussions sur la transmission du patrimoine. Il tiendra également compte de la réalité de la « génération sandwich », ces adultes d'âge mûr qui s'occupent à la fois de leurs parents vieillissants et de leurs propres enfants, en particulier celle des femmes qui doivent concilier prise en charge, vie professionnelle et gestion des finances familiales.

« Raymond James entretient des liens avec Baycrest depuis 25 ans, et nous sommes fiers de leur décerner le titre de partenaire d'impact Baycrest pour l'année 2026 », a déclaré Josh Cooper, chef de la direction de la Fondation Baycrest. « Aujourd'hui, leur soutien témoigne d'un engagement commun en faveur du vieillissement en bonne santé, de la santé cérébrale et du bien-être financier, notamment dans la prévention et le traitement de la démence, et permet d'obtenir des avancées significatives pour les individus et les familles. »

Le programme proposera également des webinaires et des événements animés par des experts de Baycrest destinés aux clients, des formations pour les conseillers, ainsi que des réflexions de pointe sur l'impact de la santé cérébrale sur le patrimoine. Raymond James s'engagera également auprès des communautés Baycrest, notamment auprès du groupe Women Mind Matters, où les discussions sur la prise en charge des proches, le patrimoine au féminin et la prise de décision familiale revêtent une importance particulière.

L'importance de prendre des mesures préventives dès maintenant pour préserver la santé cérébrale

Une étude menée par Raymond James a révélé que 63 % des Canadiens s'inquiètent de l'impact que le déclin cognitif pourrait avoir sur leur avenir financier. Pourtant, seuls 29 % des personnes interrogées se disent parfaitement d'accord avec leur famille sur les questions de planification successorale et patrimoniale en cas de problèmes de santé cérébrale.

Les experts de Baycrest et les analyses de Raymond James mettent également en évidence un enjeu national plus large. En 2025, on dénombrait environ 771 939 personnes atteintes de démence au Canada. Ce chiffre devrait atteindre le million d'ici 2031, entraînant ainsi une forte hausse des coûts liés à cette maladie. Les changements cognitifs peuvent en effet commencer plusieurs décennies avant l'apparition des symptômes, et la gestion financière figure souvent parmi les premières activités quotidiennes touchées par le déclin cognitif.

À propos Raymond James Ltée

Raymond James Ltée, la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc. (NYSE : RJF), est depuis 25 ans la plus grande société indépendante de services financiers au Canada. Elle propose des services complets de gestion de patrimoine et de marchés de capitaux aux particuliers et aux institutions. Avec 100 G$ CA d'actifs sous administration, plus de 520 conseillers indépendants et plus de 2 000 employés répartis dans 170 succursales et bureaux, nous nous engageons à accorder la priorité à nos clients, à penser à long terme, à agir avec intégrité et à valoriser l'indépendance. Engagés en matière de responsabilité communautaire, nous avons recueilli 1,5 M$ CA en soutien à 525 organismes de bienfaisance en 2025 et avons fait don de plus de 13 M$ CA depuis la création de la Fondation Raymond James Canada en 2012. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site suivant : www.raymondjames.ca.

À propos de Baycrest

Baycrest est une organisation universitaire de sciences de la santé de renommée internationale, basée à Toronto, qui se concentre sur le vieillissement et la santé cérébrale. Baycrest regroupe un hôpital de soins post-aigus, des soins de longue durée, des résidences pour personnes âgées, des soins de la mémoire, de la recherche et de l'éducation, pour soutenir les personnes âgées, les aidants et d'autres personnes sur le chemin du vieillissement. Cet écosystème intégré permet aux soins, à la découverte et à l'apprentissage de s'informer mutuellement et d'améliorer la vie d'aujourd'hui, tout en façonnant la manière dont le vieillissement sera compris et soutenu demain. Guidée par la vision d'un monde où chaque personne âgée vit dans un but précis, avec épanouissement et dignité, Baycrest met ses connaissances en pratique, fait progresser les soins spécialisés et partage son expertise avec les systèmes de santé, les partenaires et les communautés au Canada et dans le monde entier. L'avenir du vieillissement est déjà là.

Sources :

Raymond James et la Fondation Baycrest. Guide sur la santé cérébrale et la planification financière (2026). Enquête de Raymond James 2026 sur la santé de la marque. Webinaire Raymond James-Baycrest : Adriana Schnall, PhD (2025). Webinaire Raymond James-Baycrest : Dr Howard Chertkow (2023). Société Alzheimer du Canada. Les chiffres sur les troubles neurocognitifs au Canada. https://alzheimer.ca/en/about-dementia/what-dementia/dementia-numbers-canada Statistique Canada. Différences dans les caractéristiques des aidants... (2018). https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220114/dq220114c-eng.htm

SOURCE Raymond James Ltée

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