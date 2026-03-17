TORONTO, le 17 mars 2026 /CNW/ - Raymond James Ltée (RJL) a annoncé aujourd'hui la nomination de Peter Moores au poste de chef de la direction, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. M. Moores se joint à l'entreprise au cours d'une année charnière pour RJL, qui célèbre ses 25 ans de présence au Canada et vient de franchir le cap des 100 G$ CA d'actifs sous gestion.

Peter Moores (Groupe CNW/Raymond James Ltée)

« L'excellente réputation de M. Moores en tant que défenseur des conseillers, combinée à ses antécédents en matière de création d'une entreprise rentable et en croissance, le placent dans une position idéale pour diriger la stratégie de RJL », a déclaré Paul Allison, président du conseil d'administration de Raymond James Ltée. « Fort de plus de 20 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, il démontre également une véritable compréhension du rôle que les valeurs et la culture de RJL continueront de jouer dans notre succès. »

Depuis qu'il s'est joint à Raymond James en 2004, M. Moores a occupé diverses fonctions, notamment celles de chef de la direction et de directeur national au Royaume-Uni, où il a assuré la direction des activités de gestion de patrimoine ainsi que la gouvernance des activités liées aux marchés des capitaux et aux services bancaires d'investissement. Avant de se joindre à Raymond James, il a occupé des postes de direction à responsabilités croissantes dans les secteurs de la gestion institutionnelle, de la gestion d'actifs et du courtage au détail.

« L'orientation à long terme de RJF comprend le Canada, où nous continuons d'investir dans notre plateforme et dans de nouvelles fonctionnalités qui profiteront à nos conseillers », a déclaré Paul Shoukry, chef de la direction de Raymond James Financial Inc. (NYSE : RJF). « La nomination de M. Moores témoigne de notre confiance dans notre croissance future, alors que de plus en plus de conseillers canadiens reconnaissent l'attrait unique de notre proposition de valeur, soutenue par le bilan solide de RJF et son engagement bien connu en faveur d'une véritable indépendance. »

« Raymond James Ltée se trouve à un moment charnière de sa croissance grâce à une combinaison d'investissements stratégiques dans les technologies et à la qualité des conseillers qui nous rejoignent pour bénéficier de la liberté de gérer leurs activités, sans vente forcée de produits, a déclaré M. Moores. Je suis impatient de faire progresser cette stratégie tout en tirant parti de l'étendue de nos activités mondiales au bénéfice des conseillers et des clients canadiens. »

Paul Allison demeurera chef de la direction pendant la période de transition et jusqu'à ce que Peter reçoive l'approbation réglementaire de l'OCRI. Une fois en poste, Peter relèvera à Paul Reilly, président-directeur de Raymond James Financial.

À propos de Raymond James

Raymond James Ltée, la filiale canadienne de Raymond James Financial Inc. (NYSE : RJF), est la plus importante société indépendante de services financiers au Canada. Elle offre des services complets de gestion de patrimoine et de marchés financiers à des particuliers et à des institutions depuis près de 25 ans. Avec 100 G$ CA d'actifs sous administration, plus de 520 conseillers indépendants et plus de 2 000 employés répartis dans 170 succursales et bureaux, nous nous engageons à accorder la priorité à nos clients, à penser à long terme, à agir avec intégrité et à valoriser l'indépendance. Engagés en matière de responsabilité communautaire, nous avons recueilli 1,5 M$ CA en soutien à 525 organismes de bienfaisance en 2025 et avons fait don de plus de 13 M$ CA depuis la création de la Fondation Raymond James Canada en 2012. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web : http://www.raymondjames.ca/fr-ca.

SOURCE Raymond James Ltée

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