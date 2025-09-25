TORONTO, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Raymond James Ltée, la plus importante société indépendante de services financiers au Canada, est fière d'accueillir trois équipes bien connues de Winnipeg sous sa bannière. Avec des actifs sous gestion combinés de plus d'un milliard de dollars, Martin Wealth Management, Miles Wealth Management Group et Ruban Stark Wealth Partners seront les piliers d'un nouveau bureau de Raymond James à Winnipeg.

« Nous sommes ravis d'accueillir ces trois équipes exceptionnelles chez Raymond James », a déclaré Scott Hudson, vice-président directeur, chef de la Gestion de patrimoine, Raymond James Ltée. « Leurs racines profondément ancrées dans la communauté, leur engagement à offrir un service axé sur le client et leur excellente réputation en font des partenaires idéaux pour notre entrée dans le marché du Manitoba. »

Cette annonce marque un jalon important pour Raymond James Ltée, présente au Canada depuis près de 25 ans, qui élargit ainsi son empreinte nationale et renforce son engagement en faveur d'une croissance stratégique axée sur les conseillers. La succursale entreprise de Winnipeg, la douzième de la société au Canada, a pu voir le jour grâce à la collaboration de trois équipes exceptionnelles et uniques, animées par une vision commune. Cette collaboration offre une occasion unique aux clients de Winnipeg, les bureaux ayant été conçus pour améliorer leur expérience et refléter la force de ce nouveau partenariat.

« Tout comme Raymond James, nous croyons que lorsque nos clients gagnent, nous gagnons aussi », a déclaré Benji Miles, conseiller principal en gestion de patrimoine chez Miles Wealth Management Group. « Grâce à l'accès à une infrastructure mondiale de pointe, à de nouvelles ressources et à une gamme élargie d'experts, nous sommes convaincus que notre adhésion à Raymond James nous permettra de consacrer davantage de temps à nos clients et d'améliorer considérablement la qualité de nos services. »

L'intégration de Martin Wealth Management, Miles Wealth Management Group et Ruban Stark Wealth Partners permet de réunir une combinaison rare d'expérience, de confiance des clients et d'influence régionale. Leur adhésion aux valeurs et à la vision de Raymond James renforce le réseau de conseillers de la société et accélère son expansion à l'échelle nationale.

« Nous sommes fiers de faire partie des partenaires qui ont permis à Raymond James de s'implanter au Manitoba », ont déclaré Ken Martin, conseiller en placement principal, et Jackson Martin, conseiller en placement, chez Martin Wealth Management. « Avec ses racines profondément ancrées au Canada, sa présence mondiale et son engagement inébranlable en faveur de l'indépendance des conseillers, Raymond James est le partenaire idéal pour perpétuer l'héritage que nous avons bâti en accordant la priorité à nos clients au cours des deux dernières décennies. »

« Il ne s'agit pas simplement d'élargir notre présence géographique, mais d'investir stratégiquement dans l'avenir de la gestion de patrimoine au Canada, a déclaré Scott Hudson. Notre approche repose sur un principe clair : en permettant aux conseillers d'exceller, nous améliorons les résultats pour nos clients et générons de la valeur à long terme. Ces trois équipes joueront un rôle essentiel dans l'atteinte de notre objectif qui vise à atteindre 125 milliards de dollars d'actifs sous gestion d'ici 2030. »

« Nous sommes fiers de réunir trois équipes bien ancrées au Manitoba dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise qui partage nos valeurs, notre vision et notre engagement à donner la priorité aux clients », a déclaré Jeremy Ruban, conseiller principal en gestion de patrimoine chez Ruban Stark Wealth Partners. « Raymond James donne à ses conseillers l'indépendance et l'intégrité nécessaires pour offrir des conseils véritablement personnalisés. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous unir sous la bannière de Raymond James afin de créer une succursale à la fine pointe de la technologie ici même, à Winnipeg. »

« Rejoindre Raymond James nous donne accès à des capacités et à une plateforme améliorées qui permettront d'offrir une meilleure expérience à nos clients », a déclaré Trevor Stark, conseiller principal en gestion de patrimoine chez Ruban Stark Wealth Partners. « Il s'agit d'une avancée significative non seulement pour nos équipes, mais aussi pour l'avenir des services financiers au Manitoba. »

En tant que membres de Raymond James, ces équipes bénéficieront de ressources et de technologies de pointe, ainsi que d'une culture collaborative qui les aideront à développer leurs activités et à proposer des services de la plus haute qualité à leurs clients. Raymond James Ltée offre la stabilité d'une entreprise mondiale ainsi que l'agilité et la réactivité d'un partenaire local de confiance.

