TORONTO, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Raymond James Ltée, la plus importante société indépendante de services financiers au Canada, a annoncé aujourd'hui la création de son pupitre de négociation de placements non traditionnels canadiens, une nouvelle initiative axée sur les stratégies d'actions non traditionnelles.

Le pupitre de négociation de placements non traditionnels canadiens représente une évolution de la plateforme institutionnelle de Raymond James en matière d'actions. Il a été conçu pour répondre aux besoins croissants des gestionnaires d'actifs non traditionnels et liquides qui recherchent une couverture différenciée des actions au Canada.

Les stratégies d'actions non traditionnelles sont des approches de placement qui vont au-delà des positions traditionnelles longues sur les actions cotées en bourse, visant à offrir une diversification, à gérer les risques ou à améliorer les rendements pour les gestionnaires de fonds.

L'équipe sera dirigée par Chris Porraccio, directeur général, chef des stratégies d'actions non traditionnelles chez Raymond James Ltée, qui possède une vaste expérience en matière de conseils auprès de gestionnaires non traditionnels investissant dans des actions canadiennes. Il a précédemment occupé des postes dans la vente d'actions institutionnelles et la facilitation des transactions à Bay Street, où il a été responsable de la couverture des clients dans le domaine des placements non traditionnels canadiens, ainsi que de la gestion des risques liés aux stratégies d'actions non traditionnelles.

« Chez Raymond James, nous nous engageons à proposer des stratégies innovantes qui répondent aux besoins en constante évolution des investisseurs institutionnels dans tout le Canada », a déclaré Sean Boyle, directeur général principal et chef des ventes d'actions institutionnelles chez Raymond James Ltée. « Le leadership de Chris dans le domaine des stratégies d'actions non traditionnelles s'inscrit dans notre volonté continue d'élargir notre gamme de produits afin de proposer des services performants à nos clients. »

Raymond James collabore activement avec les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs non traditionnels par l'intermédiaire de son pupitre de négociation d'actions canadiennes, en leur proposant des informations et une expertise adaptées à leurs besoins en constante évolution.

« Avec la hausse des valorisations boursières et la corrélation croissante entre les actions et les obligations, les placements non traditionnels sont de plus en plus reconnus au Canada pour leur capacité à offrir des rendements supérieurs ajustés au risque », a déclaré M. Porraccio. « Notre approche est unique dans ce secteur et notre couverture des stratégies non traditionnelles est parfaitement adaptée à nos clients qui évoluent dans ce segment de marché. »

À propos Raymond James Ltée

Raymond James Ltée, filiale canadienne de Raymond James Financial Inc. (NYSE : RJF), est la plus importante société indépendante de services financiers au Canada. Elle offre des services complets de gestion de patrimoine et de marchés financiers à des particuliers et à des institutions depuis près de 25 ans. Avec 98 G$ CA d'actifs sous gestion, plus de 520 conseillers indépendants et plus de 2 000 employés répartis dans 170 succursales et bureaux, nous nous engageons à donner la priorité à nos clients, à penser à long terme, à agir avec intégrité et à valoriser l'indépendance. Engagés en matière de responsabilité communautaire, nous avons recueilli 1,5 M$ CA en soutien à 525 organismes de bienfaisance en 2024 et avons fait don de plus de 13 M$ CA depuis la création de la Fondation Raymond James Canada en 2012. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site suivant : www.raymondjames.ca.

