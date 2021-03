« Nadeem a accumulé une vaste expérience en matière de services de soutien destinés aux conseillers et il représente un ajout important à notre groupe », déclare Christopher Cafley, vice-président principal, Produits et négociation. « Compte tenu de sa vaste expérience, Nadeem aura la responsabilité de parfaire davantage l'offre actuelle de services que nous proposons à nos clients. » M. Kassam compte plus de dix ans d'expérience durant lesquelles il a occupé des postes comportant graduellement plus de responsabilités au sein de firmes indépendantes et détenues par des banques. Il a obtenu un MBA de la Schulich School of Business et détient le titre d'analyste financier agréé (CFA).

« La stratégie d'investissement représente le fondement qui sous-tend tout plan d'investissement », affirme M. Kassam. « En adoptant une approche factuelle et en nous appuyant sur le soutien d'une équipe de professionnels chevronnés dans le domaine des placements, nous disposons des outils et des ressources nécessaires pour procurer à nos clients des perspectives exceptionnelles. »



