« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir Onorio au sein de la firme. L'immobilier est un secteur important et nous sommes ravis d'ajouter dans notre équipe une personne d'une telle expérience et réputation », déclare Craig McDougall, directeur général principal, chef des services bancaires d'investissement et chef des fusions et acquisitions. « Il sera un excellent atout pour assurer des services de soutien auprès de nos clients dans cet important secteur des marchés des capitaux canadiens. » M. Lucchese compte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie auprès de firmes indépendantes et de maisons de courtage détenues par des banques.

L'équipe Marché immobilier mondial chez Raymond James est composée de 31 professionnels des Services bancaires d'investissement et de 8 analystes de recherche sur les actions analysant plus de 121 sociétés. « Je suis ravi de me joindre à cette excellente firme et j'ai hâte de faire partie d'une brillante équipe au service de nos clients d'entreprise du secteur de l'immobilier au moyen de solutions transfrontalières qui les aideront à croître et à prospérer », affirme M. Lucchese.

L'équipe des Services bancaires d'investissement de Raymond James compte plus de 465 preneurs fermes en Amérique du Nord et en Europe. Elle offre une gamme complète de services liés aux marchés des capitaux et possède une expertise solide en matière de fusions et acquisitions, d'émissions publiques, de placements privés en titres de capitaux propres et de placements par emprunt. Ses services d'expert comprennent les conseils sur les fusions, les acquisitions et les cessions, l'exécution de fusions, d'acquisitions et de cessions, l'établissement d'attestations d'équité, les évaluations et la défense liée à des courses aux procurations.

Raymond James, l'une des principales firmes de courtage en valeurs mobilières indépendantes en Amérique du Nord, propose une gamme complète de produits et de services professionnels de placement, y compris : services en gestion de patrimoine aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, services fiduciaires, analyse de titres, services bancaires d'investissement et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 300 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James gère plus de 1 090 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Notre firme compte aussi plus de 67 analystes financiers couvrant plus de 1149 sociétés au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

SOURCE Raymond James Ltée

Renseignements: Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec : Peter Kahnert, vice-président principal, Communications d'entreprise et marketing, (416) 777-7052, [email protected]

Liens connexes

http://www.raymondjames.ca