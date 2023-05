TORONTO, le 16 mai 2023 /CNW/ - Raymond James Ltée, filiale canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial Inc., a annoncé aujourd'hui la venue de M. Neil Linsdell au sein de la firme, à titre de chef de la stratégie d'investissement, Groupe gestion privée. M. Linsdell aura pour but d'offrir des commentaires sur les marchés à valeur ajoutée afin d'aider les clients et les conseillers de la firme au sujet de leurs solutions de portefeuille.

Neil Linsdell (Groupe CNW/Raymond James Ltée)

« Neil nous fera profiter d'une vaste expérience des marchés financiers et il représente un ajout important à notre groupe », affirme Christopher Cafley, vice-président principal, Stratégie d'investissement, produits et négociation. « Grâce à ses compétences analytiques attestées et à sa capacité à trier la pléthore d'informations sur les marchés pour formuler des stratégies à mettre en œuvre par tous les types d'investisseurs, Neil perfectionnera la qualité de nos stratégies d'investissement afin de soutenir nos conseillers et leurs clients. »

M. Linsdell compte plus de 20 ans d'expérience liée aux marchés financiers, dont plus d'une décennie passée dans des postes à responsabilités. Il est titulaire d'un baccalauréat en ingénierie (mécanique) et d'une maitrise en administration des affaires de l'Université Concordia. Il détient aussi le titre d'analyste financier agréé (CFA) et il a récemment obtenu la Sustainable Investment Professional Certification (SIPC) du John Molson Executive Centre.

« Je suis ravi de me joindre à une équipe de professionnels talentueux », déclare M. Linsdell. « J'ai hâte de travailler avec la famille de Raymond James toute entière pour aider à communiquer des perspectives sur les marchés financiers et les stratégies d'investissement à tous nos clients. »

Raymond James, l'une des principales maisons de courtage en valeurs mobilières indépendantes de plein exercice en Amérique du Nord, propose une gamme complète de produits et de services professionnels de placement, y compris : services en gestion de patrimoine aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, services fiduciaires, analyse de titres, services bancaires d'investissement et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 700 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James gère plus de 1 170 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Cette firme compte aussi plus de 65 analystes financiers analysant plus de 1 200 sociétés au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Renseignements: Peter Kahnert, VPP, Communications d'entreprise et marketing, (416) 777-7052, [email protected]