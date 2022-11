TORONTO, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Raymond James Ltée, filiale canadienne de Raymond James Financial Inc., société de courtage en valeurs mobilières, a annoncé aujourd'hui l'arrivée dans son équipe de John Booth, professionnel chevronné de l'industrie, en qualité de directeur général, Secteur minier. M. Booth travaillera à partir de Toronto et concentrera ses efforts sur les besoins des sociétés minières de taille moyenne en matière de services-conseils liés aux fusions et acquisitions et au financement, en incorporant pleinement les capacités transfrontalières de la firme au Canada et à l'échelle internationale.

« John compte plus de 25 ans d'expérience dans les services bancaires d'investissement dans la direction et la réalisation réussie de transactions d'entreprise au sein de banques d'investissement à l'échelle canadienne et mondiale. John est un ajout important à notre équipe déjà robuste des Services bancaires d'investissement. Il a une très bonne réputation dans l'industrie », affirme Gavin McOuat, chef des Services bancaires d'investissement du secteur minier.

« Je suis ravi de me joindre à Raymond James dans une équipe de professionnels des Services bancaires d'investissement d'un tel calibre. Le secteur minier au Canada est un élément important des services bancaires d'investissement. Je suis enthousiaste à l'idée de faire partie d'une remarquable firme de taille moyenne qui est à même d'offrir un large éventail de produits et d'investisseurs à mes clients d'entreprise à l'échelle nationale et internationale », déclare M. Booth.

L'équipe des Services bancaires d'investissement de Raymond James compte plus de 500 preneurs fermes en Amérique du Nord et en Europe. Elle offre une gamme complète de services liés aux marchés des capitaux et possède une expertise solide en matière de fusions et acquisitions, d'émissions publiques, de placements privés en titres de capitaux propres et de placements par emprunt. Ses services d'expert comprennent les conseils sur les fusions, les acquisitions et les cessions, l'exécution de fusions, d'acquisitions et de cessions, l'établissement d'attestations d'équité, les évaluations et la défense liée à des courses aux procurations.

Raymond James, l'une des principales firmes de courtage en valeurs mobilières indépendantes de plein exercice, propose une gamme complète de produits et de services professionnels de placement, y compris : services en gestion de patrimoine aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, services fiduciaires, analyse de titres, services bancaires d'investissement et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 400 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James gère plus de 1 130 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Notre firme compte aussi plus de 60 analystes en recherche couvrant plus de 1 100 sociétés au Canada aux États-Unis et dans le monde.

SOURCE Raymond James Ltée