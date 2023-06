TORONTO, le 13 juin 2023 /CNW/ - Raymond James Ltée, filiale canadienne de la société de courtage en valeurs mobilières nord-américaine Raymond James Financial inc., est fière d'annoncer sa nomination comme l'un des meilleurs lieux de travail dans le secteur des services financiers et de l'assurance au Canada dans la liste de Great Place to Work de 2023.

« Je voudrais remercier tous les membres de l'équipe de Raymond James pour leurs contributions au succès et à la culture de notre firme », affirme Jamie Coulter, chef de la direction. « C'est leur dévouement et leur approche axée sur les clients qui rendent possible une telle reconnaissance. »

Great Place to Work fait autorité à l'échelle mondiale quant à la définition des cultures en milieux de travail fondées sur une grande confiance et un fort rendement. Cabinet d'études et de services-conseils, Great Place to Work® fournit les indicateurs et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaitre les cultures des milieux de travail extraordinaires.

« Le fait d'être reconnus comme l'un des meilleurs lieux de travail dans le secteur des services financiers et de l'assurance atteste de la qualité exceptionnelle des membres de notre équipe, de leurs précieuses contributions à notre culture, et de l'engagement indéfectible de nos leaders pour ce qui est de favoriser un environnement de travail favorable et productif.

À propos Raymond James Ltée

Raymond James, l'une des principales maisons de courtage en valeurs mobilières indépendantes de plein exercice en Amérique du Nord, propose une gamme complète de produits et de services professionnels de placement, y compris : services en gestion de patrimoine aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, services fiduciaires, analyse de titres, services bancaires d'investissement et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 700 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James gère plus de 1 260 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Cette firme compte aussi plus de 65 analystes financiers analysant plus de 1 200 sociétés au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

