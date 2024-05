TORONTO, le 2 mai 2024 /CNW/ - Raymond James Ltée, la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc., est fière de se classer au deuxième rang du sondage de 2024 de J.D. Power sur la satisfaction des investisseurs canadiens à l'égard de leur courtier de plein exercice.

Année après année, Raymond James enregistre de solides résultats grâce à nos clients, qui continuent de nous faire confiance pour assurer leur bien-être financier et à nos conseillers de partout au Canada, qui accordent toujours la priorité à nos clients. Nous remercions également tous les employés de Raymond James qui, grâce à leur soutien et leur expertise, permettent à nos conseillers de donner le meilleur d'eux-mêmes.

« De tels résultats sont très inspirants », a déclaré Jamie Coulter, chef de la direction de Raymond James Ltée. « Ce classement indique que nous sommes parmi les chefs de file à l'échelle nationale en matière de satisfaction des investisseurs et je suis impatient de collaborer avec nos conseillers et nos employés de partout au pays pour élever davantage nos normes au cours de l'année à venir. »

La proposition de valeur unique de Raymond James continue d'attirer les meilleurs conseillers et leurs clients. Grâce à son offre nord-américaine de gestion globale de patrimoine, la firme soutient les Canadiens et les résidents en matière d'épargne en vue des études d'un enfant, de planification de la retraite ou de la planification successorale, et ce, peu importe d'où provient l'investissement en Amérique du Nord. En accordant la priorité aux clients, en privilégiant le long terme et en misant sur l'indépendance de nos idées, nos conseillers peuvent gérer les affaires de leurs clients en fournissant des conseils clairs et directs.

Les dernières semaines ont été très favorables à Raymond James, la firme s'étant de nouveau classée parmi les Meilleurs lieux de travailMC au Canada en 2024.

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un chef de file mondial dans les domaines de la connaissance des consommateurs, des services-conseils, des données et de l'analytique. Pionnière dans l'utilisation des mégadonnées, de l'intelligence artificielle (IA) et des capacités de modélisation algorithmique pour comprendre le comportement des consommateurs, J. D. Power donne des renseignements percutants sur les interactions des clients avec les marques et les produits depuis plus de 55 ans. Partout dans le monde, les entreprises de premier plan des principaux secteurs d'activité s'appuient sur J.D. Power pour orienter leurs stratégies axées sur la clientèle.

J.D. Power a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les offres commerciales de la société, consultez le site Web : JDPower.com/business.

À propos de Raymond James Ltée

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc., l'une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Créée en 1962, Raymond James est fondée sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 700 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James Financial, Inc. et ses filiales gèrent plus de 1 450 milliards de $US en actifs clients sous gestion. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.raymondjames.ca.

SOURCE Raymond James Ltée

Renseignements: Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec : Chris Cooksey, Directeur principal, Communications d'entreprise, 416 777-7089, [email protected]