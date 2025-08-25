TORONTO, le 25 août 2025 /CNW/ - Raymond James Ltée, la plus importante société indépendante de services financiers au Canada, est heureuse d'annoncer la nomination d'Éric Lauzon au poste de vice-président principal, Croissance et développement; il entrera en poste le 2 septembre 2025.

À ce titre, M. Lauzon rejoindra le comité opérationnel de gestion de patrimoine et dirigera une initiative de recrutement stratégique visant à accélérer la trajectoire de croissance déjà forte de l'entreprise. Basé à Montréal, il collaborera étroitement avec des partenaires de partout au pays pour positionner Raymond James comme la principale plateforme indépendante pour les conseillers canadiens qui cherchent à développer leurs affaires et leurs carrières.

« M. Lauzon allie des connaissances approfondies du secteur, une expérience éprouvée en matière de direction commerciale et un solide réseau de relations », a déclaré Scott Hudson, vice-président principal, chef du service de la Gestion de patrimoine, Groupe gestion privée, Raymond James Ltée. « Sa nomination reflète notre engagement à mettre en place une infrastructure de recrutement performante qui attire les meilleurs talents et renforce notre position en tant que société indépendante de premier plan au Canada. »

M. Lauzon se joint à Raymond James après avoir travaillé pendant plus de 18 ans pour Gestion de patrimoine Assante, où il occupait le poste de vice-président du développement des affaires. Il a également occupé des postes de direction chez Placements Banque Nationale et AIC Mutual Funds, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des besoins des conseillers et de la dynamique du marché.

Dans le cadre de son mandat, M. Lauzon dirigera la stratégie de recrutement des conseillers de l'entreprise en partenariat avec les directeurs de succursale et les agents principaux, en aidant à établir des relations efficaces avec les conseillers externes qui pourraient se joindre à Raymond James. Ses efforts seront essentiels pour mieux faire connaître la proposition de valeur unique de l'entreprise et renforcer sa présence à l'échelle nationale.

« Le style de leadership accessible et la vision stratégique de M. Lauzon correspondent parfaitement à notre culture, a ajouté M. Hudson. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe et sommes convaincus de l'impact qu'il aura sur la poursuite de notre croissance. »

À propos Raymond James Ltée

Raymond James Ltée, la filiale canadienne de Raymond James Financial Inc. (NYSE : RJF), est la plus importante société indépendante de services financiers au Canada. Elle offre des services complets de gestion de patrimoine et de marchés financiers à des particuliers et à des institutions depuis près de 25 ans. Avec 91 G$ CA d'actifs sous gestion, 520 conseillers indépendants et plus de 2 000 employés répartis dans 169 succursales et bureaux, nous nous engageons à donner la priorité à nos clients, à penser à long terme, à agir avec intégrité et à valoriser l'indépendance. Engagés en matière de responsabilité communautaire, nous avons recueilli 1,5 M$ CA en soutien à 525 organismes de bienfaisance en 2024 et avons fait don de plus de 13 M$ CA depuis la création de la Fondation Raymond James Canada en 2012. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.raymondjames.ca.

SOURCE Raymond James Ltée

Personne-ressource pour les médias : Alex Mulders, Associée principale, Communications d'entreprise, Raymond James Ltée, [email protected], (236) 558-3187