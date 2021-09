NORWALK, Conn., le 8 sept. 2021 /CNW/ - FactSet (NYSE: FDS) (NASDAQ: FDS), fournisseur mondial de données financières intégrées, d'applications analytiques et de services de pointe, a annoncé aujourd'hui que Raymond James Ltée l'a sélectionné comme fournisseur de données de marché pour ses conseillers en placement.

FactSet collabore avec Raymond James Ltée pour déployer son outil en ligne Wealth Workstation auprès de plus de 900 professionnels de la gestion de patrimoine au Canada. Ils bénéficieront ainsi d'un accès personnalisé et efficace à des données et analyses de marché détaillées sur plusieurs catégories d'actifs au moyen d'une plateforme moderne et facile à utiliser.

L'outil Wealth Workstation de FactSet intégrera également les portefeuilles de modèle interne et les listes approuvées de Raymond James Ltée. La collaboration des conseillers en placement avec les équipes de recherche et de stratégie des bureaux administratifs s'en trouvera renforcée. Cette intégration favorisera la productivité et l'efficacité en fournissant des données sur les portefeuilles personnalisées et exploitables dans le but d'accentuer les efforts de fidélisation des clients. La connectivité Web et mobile intégrée permettra une utilisation à distance, afin de s'adapter aux environnements de travail flexibles sans compromettre l'accès des utilisateurs.

« Notre collaboration avec Raymond James Ltée souligne notre capacité à fournir des solutions d'entreprise qui rationalisent les flux de travail liés à la gestion de patrimoine grâce à une plateforme intuitive, qui informent efficacement les conseillers et les aident à être plus connectés et plus productifs », a déclaré Goran Skoko, vice-président exécutif, Recherche et solutions de gestion de patrimoine, FactSet. « Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe canadienne de Raymond James, qui est résolue à améliorer l'expérience des conseillers grâce à une technologie plus performante, offrant de meilleurs résultats pour eux et pour leurs clients. »

« S'assurer que nos conseillers disposent de la meilleure technologie possible et du meilleur appui documentaire pour mieux servir leurs clients est une priorité essentielle pour Raymond James », a déclaré Jamie Coulter, vice-président directeur, Gestion de patrimoine, Raymond James Ltée. « La solution de FactSet renforce notre capacité à fournir les meilleures données de marché à nos conseillers ainsi qu'aux investisseurs particuliers et aux familles à qui ils offrent leurs services. »

À propos de FactSet

FactSet (NYSE:FDS | NASDAQ:FDS) fournit du contenu, des analyses et une technologie adaptative de grande qualité à plus de 155 000 utilisateurs pour leur permettre de discerner et de saisir les occasions d'affaires au plus tôt. Nous donnons aux professionnels de l'investissement la possibilité d'améliorer leur rendement grâce à des renseignements éclairés, à des solutions de flux de travail tout au long du cycle de vie du portefeuille et à une assistance de pointe fournie par des spécialistes dévoués. Nous sommes fiers d'avoir remporté plusieurs prix pour nos solutions analytiques et axées sur les données et d'avoir obtenu à plusieurs reprises la note de 100 à l'indice d'égalité en entreprise, décernée par Human Rights Campaign®, pour nos politiques et pratiques en faveur de l'intégration des personnes LGBTQ+. Abonnez-vous à notre blogue sur le leadership éclairé pour découvrir chaque jour des idées nouvelles, sur insight.factset.com. Pour en savoir plus, consultez le site www.factset.com et suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/factset.

À propos de Raymond James

Raymond James, l'une des principales firmes de courtage en valeurs mobilières indépendantes de plein exercice en Amérique du Nord, propose une gamme complète de produits et services de placement professionnels, y compris : services en gestion de patrimoine aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, services de fiducie, analyse de titres, services bancaires d'investissement, et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau de plus de 8 400 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James gère plus de 1 170 milliards de dollars américains en actifs clients. La firme compte également plus de 64 analystes de recherche s'occupant de plus de 1 100 entreprises au Canada, aux États-Unis et à l'étranger.

