SASKATOON, SK, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Raymond James Ltée (RJL), filiale canadienne du courtier en valeurs mobilières nord-américain, Raymond James Financial, Inc., est heureuse d'annoncer le déménagement de son bureau de Saskatoon dans des locaux plus modernes à compter du 3 février 2025. Ce déménagement souligne notre volonté de poursuivre notre croissance et d'offrir un service exceptionnel à nos clients, et reflète notre engagement à accroître notre présence.

Saskatoon (Groupe CNW/Raymond James Ltée)

Nos nouveaux locaux, situés au 122 1 Avenue South (bureau 600), offrent un espace moderne et dynamique qui reflète notre engagement à fournir une expérience améliorée à nos clients. Avec plus d'espace de réunion pour les conseillers et les clients, ce nouvel emplacement témoigne de notre croissance et de notre ambition. Le nouveau bureau se trouve à une courte distance de notre emplacement actuel, ce qui en fait le choix idéal, car il restera pratique pour nos clients actuels et offrira une transition en douceur pour nos conseillers.

« Nous sommes ravis en pensant aux possibilités offertes par ce déménagement », a déclaré Micol Haimson, vice-présidente principale et directrice nationale, Groupe gestion privée. « Ce déménagement souligne notre engagement à faire croître Raymond James à Saskatoon et à améliorer l'expérience de nos clients. Nous sommes convaincus que ce nouveau bureau répondra mieux aux besoins de nos clients et offrira un meilleur environnement à notre équipe en pleine expansion. »

« Nous nous réjouissons de déménager dans cet emplacement plus moderne », a ajouté Mike Armstrong, directeur de la succursale. « Le fait de rester à proximité de notre ancien bureau nous permet de préserver les relations établies avec les entreprises et les services locaux, ce qui assure la continuité et la stabilité au sein de notre communauté, tout en accommodant mieux notre équipe en pleine croissance à Saskatoon. »

Le nouveau bureau continuera à offrir une gamme complète de services pour soutenir les objectifs financiers de nos clients, y compris la planification financière personnalisée, les conseils en placement et les solutions en gestion de patrimoine. Notre équipe de professionnels chevronnés se réjouit d'accueillir les clients dans nos nouveaux locaux et de continuer à offrir le haut niveau de service qui définit Raymond James. Ce déménagement représente une étape importante dans notre stratégie de croissance, nous permettant de mieux soutenir les objectifs financiers et les aspirations de nos clients.

À propos de Raymond James Ltée. Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc. (« RJF ») une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Raymond James a été fondée en 1962 sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 800 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, RJF et ses filiales gèrent plus de 1 500 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Pour en savoir plus, consultez le site www.raymondjames.ca.

SOURCE Raymond James Ltée

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Sai Man, Vice-présidente, Communications d'entreprise et marketing, 416-777-7000, [email protected]