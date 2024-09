TORONTO, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Raymond James Ltée (RJL), filiale canadienne du courtier en valeurs mobilières nord-américain, Raymond James Financial, Inc., est fière d'annoncer la conclusion d'une entente avec Rugby Canada en vue de devenir un partenaire officiel du programme de compétition féminin, notamment à titre de commanditaire principal de l'équipe féminine canadienne de rugby des moins de 20 ans.

La société Raymond James est fière de devenir l'un des principaux partenaires du programme féminin de Rugby Canada et de soutenir l'équipe nationale féminine et ses programmes de développement dans leur préparation pour la prochaine Coupe du monde de rugby.

La décision de commanditer Rugby Canada a été motivée par plusieurs facteurs, le plus important étant l'harmonisation de nos valeurs fondamentales d'intégrité, de réflexion à long terme et de dévouement aux communautés locales.

Un aspect essentiel de cette commandite consistera à soutenir le développement des talents et les futurs environnements d'entraînement, qui soutiennent les objectifs des joueuses dans les domaines du sport et de l'éducation. Raymond James estime que ces athlètes et ces universitaires contribuent à former les futurs talents de notre pays. Certaines d'entre elles choisissant de faire carrière dans le secteur de la finance, nous nous réjouissons également de ce partenariat qui inspirera la prochaine génération de conseillères en placement.

« L'équipe féminine canadienne de rugby des moins de 20 ans a remporté le Tournoi transatlantique des quatre nations et l'équipe féminine canadienne de rugby à sept a récemment remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques. Il s'agit de la meilleure performance canadienne de l'histoire dans cette discipline. Le rugby gagne en popularité au pays et notre association avec ce sport n'a jamais été aussi stimulante », a déclaré Jamie Coulter, chef de la direction de Raymond James Ltée. « Nous croyons que cette commandite nous donnera une excellente occasion de gagner aux côtés de ces championnes et soutenir les futures générations de joueuses. »

« Nous sommes reconnaissants que Raymond James, chef de file en gestion des placements en Amérique du Nord, ait choisi d'appuyer Rugby Canada comme plateforme pour ses affaires », a déclaré Nathan Bombrys, chef de la direction de Rugby Canada. « Ce soutien à nos équipes féminines et à nos programmes des catégories d'âge aura une incidence directe sur le succès de nos équipes sur le terrain et sur la croissance de nos joueuses en dehors du terrain. »

À propos de Rugby Canada

Rugby Canada est l'organisme national de régie du sport du rugby au Canada. Il administre et exploite les programmes nationaux masculins et féminins seniors et des catégories d'âge de rugby à 15 et à 7, et régit le jeu en club et en tournoi pour plus de 30 000 participants inscrits d'un océan à l'autre, en collaboration avec les dix unions provinciales membres.

Le siège social de Rugby Canada est situé au Centre national d'entraînement Al Charron à Langford, en Colombie-Britannique; certains employés sont aussi basés à Vancouver, Toronto et Ottawa. Les activités commerciales, les programmes et les événements de Rugby Canada sont offerts à l'échelle nationale, y compris le HSBC Vancouver SVNS, reconnu à l'échelle internationale.

À propos de Raymond James Ltée

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial Inc. (« RJF ») une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Raymond James a été fondée en 1962 sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 800 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, RJF et ses filiales gèrent plus de 1 480 milliards de $US en actifs clients sous gestion. Pour en savoir plus, consultez le site www.raymondjames.ca.

