Raymond James annonce la nouvelle directrice de la succursale d'entreprise de Kelowna, en Colombie-Britannique

« L'expérience d'Erica et ses compétences de leader sont un grand atout pour Raymond James. Elle contribuera fortement au succès des conseillers(-ères) et de la succursale d'entreprise de Kelowna dans son ensemble. Nous sommes impatients de collaborer avec elle dans ses fonctions de dirigeante de cette importante succursale », déclare Jamie Coulter, vice-président directeur, chef de la gestion de patrimoine de Raymond James Ltée.

« Je suis enthousiaste à l'idée de me joindre à la brillante équipe de conseillers(-ères) et de professionnels de cette succursale. Ils sont tous engagés envers leurs clients et la communauté pour faire la différence dans leur vie », déclare Erica. « J'ai hâte de travailler avec eux pour faire profiter aux gens de Kelowna et de la région Okanagan Valley de ce que Raymond James a de meilleur à leur offrir.

Raymond James est une société indépendante de courtage de plein exercice de premier plan au Canada et chef de file en gestion de patrimoine à l'échelle internationale. Grâce à son réseau d'environ 8 200 conseillers au Canada, aux États-Unis et dans de grands centres internationaux, Raymond James gère plus de 877 milliards de dollars américains d'actifs clients sous gestion. La firme compte aussi plus de 76 analystes en recherche qui couvrent plus de 1 100 sociétés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. Pour obtenir plus d'informations sur Raymond James, veuillez consulter le site Web : www.raymondjames.ca/fr-ca.

SOURCE Raymond James Ltée

Renseignements: Peter Kahnert, Vice-président principal, Communications d'entreprise et marketing, Raymond James Ltée, 416 777-7052, [email protected]

Liens connexes

http://www.raymondjames.ca