TORONTO, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Raymond James Ltée (RJL), filiale canadienne du courtier en valeurs mobilières nord-américain, Raymond James Financial, Inc., est fière d'accueillir Samantha Ouimet à titre de vice-présidente principale, Communications d'entreprise et marketing. Mme Ouimet dirigera tous les aspects des communications d'entreprise et du marketing de la firme.

Bienvenue Samantha (Groupe CNW/Raymond James Ltée)

« Nous sommes ravis d'accueillir Samantha au sein de l'équipe de direction de notre firme, a déclaré Jamie Coulter, chef de la direction de RJL. Grâce à sa vaste expérience en marketing et en communication acquise dans de nombreux secteurs, elle sera un ajout important pour Raymond James dans le cadre de nos efforts visant à atteindre notre objectif de 100 milliards de dollars en actifs. Je suis impatient de travailler avec elle pour continuer à bâtir la solide réputation de la firme au Canada. »

Mme Ouimet se joint à Raymond James avec plus de 25 ans d'expérience en gestion acquise dans divers secteurs en Amérique du Nord. Selon elle, le talent exceptionnel et la culture d'équipe sont des éléments essentiels pour connaître le succès.

« Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de travailler avec la talentueuse équipe de Raymond James et notre réseau de conseillers de calibre mondial pour les aider à bâtir et à renforcer les relations avec leurs clients de partout au Canada, a déclaré Mme Ouimet. Je suis très heureuse de me joindre à la firme à un moment où notre culture d'apprentissage et d'inclusion se traduit par une formidable croissance. »

À propos de Raymond James Ltée

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc. (« RJF ») une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Raymond James a été fondée en 1962 sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 700 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, RJF et ses filiales gèrent plus de 1 370 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Pour en savoir plus, consultez le site www.raymondjames.ca.

