« Dès ma première rencontre avec la haute direction de Raymond James, j'ai vite compris que mes valeurs personnelles et professionnelles de leadership et mon approche axée sur les conseillers étaient partagées », a déclaré Robin. « L'occasion qui m'a été donnée de découvrir davantage cette firme m'a révélé une culture qui valorise l'écoute de ses conseillers et qui fait que les clients sont vraiment au centre des décisions que Raymond James prend. Je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de diriger la succursale de Victoria et la région de l'île de Vancouver vers un avenir fait de nombreuses relations durables et de croissance. »

À propos de Raymond James Limitée

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc., une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Créée en 1962, Raymond James est fondée sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 730 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James Financial, Inc. et ses filiales gèrent plus de 1 260 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion.

Notre firme compte aussi plus de 65 analystes en recherche couvrant environ 1 200 sociétés au Canada aux États-Unis et dans le monde. Au Canada, Raymond James Ltée répond aux besoins des marchés financiers des entreprises et des clients institutionnels canadiens et supervise plus de 70,1 milliards de dollars d'actifs de clients au nom d'investisseurs individuels et de leur famille, grâce à son réseau de 490 conseillers en placement travaillant dans 150 emplacements situés partout au pays. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web : http://www.raymondjames.ca/fr-ca.

