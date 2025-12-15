MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) est heureuse d'annoncer que l'équipe de PSB Boisjoli joindra ses rangs à compter du 1er janvier 2026, concrétisant ainsi le plus vaste regroupement de professionnels et d'expertises jamais réalisé par la firme.

Ce rapprochement marque une étape majeure pour les deux organisations, guidée par la volonté de réunir des expertises complémentaires et de créer de nouvelles possibilités pour les clients, les professionnels et le réseau.

« Cette alliance est le fruit d'une vision commune, soit celle d'offrir à nos clients et à nos professionnels un environnement où l'excellence, l'innovation et la proximité sont au cœur de chaque action. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec PSB Boisjoli et d'élargir notre portée, tout en préservant la qualité et la confiance sur lesquelles nous avons bâti notre réputation », a souligné le président et chef de la direction de RCGT, Samuel Havida.

Les associés directeurs de PSB Boisjoli, Kristina Ashqar et Frank Maselli, abondent dans le même sens, indiquant que : « rejoindre RCGT, c'est ouvrir la porte à de nouvelles perspectives pour nos clients et nos équipes, tout en restant fidèles à nos valeurs et à notre culture. Cette étape marque le début d'une aventure stimulante, portée par l'engagement et la passion de nos gens. Nous sommes très fiers de joindre cette grande organisation d'ici! ».

Grâce à cette union, les clients de PSB Boisjoli bénéficieront d'un accès élargi à plus d'une soixantaine de services, à des outils innovants et au réseau Grant Thornton, présent dans près de 160 marchés au monde. RCGT et PSB Boisjoli partagent un engagement commun envers la qualité et l'excellence. Ensemble, ils renforceront leurs capacités, approfondiront leur expertise et offriront à leurs clients un niveau de service personnalisé encore plus élevé.

L'équipe de PSB Boisjoli, composée de 30 associés et de plus de 200 employés, continuera d'offrir ses services à partir de son bureau actuel situé sur le boulevard Graham à Montréal.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 900 professionnels, dont environ 200 associés, répartis dans quelque 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Doane Grant Thornton, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans près de 160 marchés et comptons 76 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

