La firme Lemieux Cantin rejoint Raymond Chabot Grant Thornton

MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) est fière d'annoncer qu'elle s'adjoint du talent de l'équipe de Lemieux Cantin, une firme d'ici partageant des valeurs communes aux nôtres et fondée au Québec. Cette entente entrera en vigueur dès le 1er janvier 2026.

Avec ses 2 900 professionnels, Raymond Chabot Grant Thornton est constamment à la recherche de possibilités de croître en vue d'offrir les meilleurs services qui soient à sa clientèle. L'arrivée de Lemieux Cantin signifie 40 nouveaux professionnels pour satisfaire les besoins en certification et en fiscalité des clients et pour consolider la présence de la firme dans la grande région de Montréal. En retour, la clientèle de Lemieux Cantin pourra bénéficier d'une vaste gamme de services offerts par RCGT, allant de la cybersécurité aux stratégies de performance organisationnelle et d'innovation, en passant par une panoplie de services de pointe en conseils.

« Cette alliance est guidée par la volonté de créer un environnement où nos équipes et nos clients s'épanouissent et évoluent à la hauteur de leurs ambitions. Nous sommes donc ravis d'accueillir les professionnels de Lemieux Cantin au sein de la plus importante société comptable du Québec », a indiqué le président et chef de la direction de RCGT, Samuel Havida.

Pour sa part, l'associé-directeur de Lemieux Cantin, Marco Cartier, a tenu à préciser que : « la force d'une équipe deviendra désormais la force d'une belle grande équipe. Ensemble, nous continuerons à bâtir des relations solides et à servir nos clients avec excellence, diligence et efficacité ».

L'équipe de Lemieux Cantin continuera à desservir la clientèle à partir de son bureau de Saint-Léonard, tout en arborant les couleurs de Raymond Chabot Grant Thornton. Quant à son bureau de Boisbriand, il sera fermé à compter du 31 décembre 2025 et le personnel bénéficiera des infrastructures actuelles de Raymond Chabot Grant Thornton, notamment celles de Laval et de Saint-Jérôme.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 900 professionnels, dont environ 200 associés, répartis dans quelque 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Doane Grant Thornton, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans près de 160 marchés et comptons 76 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

