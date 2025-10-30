/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS - Raymond Chabot Grant Thornton disponible pour commenter le budget fédéral 2025/

MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - À la suite du dépôt du budget fédéral prévu le mardi 4 novembre vers 16 h, une équipe d'experts de Raymond Chabot Grant Thornton procédera à son analyse. Dès le lendemain matin, soit le mercredi 5 novembre, des fiscalistes ainsi que des spécialistes en service de conseils accorderont des entrevues aux médias.

Les médias régionaux du Québec sont invités à solliciter un expert fiscal ou économique de leur région afin d'informer leur auditoire (auditeurs, téléspectateurs et lecteurs) sur les mesures budgétaires clés, dès le matin du 5 novembre.

Pour planifier une entrevue avec un expert de votre région, communiquez avec Gaëlle Fontaine, conseillère, Communications et Affaires publiques (par courriel : [email protected]; par téléphone : 438 349-0842), préférablement d'ici le vendredi 31 octobre, 17 h.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 900 professionnels, dont environ 200 associés, répartis dans quelque 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Doane Grant Thornton, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans près de 160 marchés et comptons 76 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Source : Francis Letendre, Chef, Communication et Affaires publiques, Raymond Chabot Grant Thornton, Tél. : 514 390-4201, [email protected]